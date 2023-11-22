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Коммерсантъ FM
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«Траст» нарастил долю в Объединенной вагонной компании 93,6%

Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (ОВК) в рамках внебиржевого размещения дополнительной эмиссии привлекла 25,95 млрд руб. Якорным инвестором выступил банк «Траст», выкупив акции на сумму 25 млрд руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно последним раскрытым данным, доля «Траста» в ОВК составляла 27,76%. Сейчас доля «Траста» в капитале выросла до 93,6%. Всего ОВК разместила 2,79 млрд акций. Допэмиссия акций длилась с 9 по 22 ноября. Общий объем размещения составил 12,5 млрд акций каждая по цене 9,3 руб. номиналом 1 рубль.

«Привлеченные по результатам дополнительной эмиссии средства в размере 25 млрд руб. пойдут на снижение кредитной нагрузки компании. Оставшаяся часть будет направлена на реализацию инвестиционной программы, в том числе на повышение собственной производственной автономии в условиях импортозамещения, что откроет путь к росту фундаментальной стоимости компании»,— говорится в сообщении на сайте ОВК.

ОВК — крупнейший в России производитель грузовых составов повышенной грузоподъемности. В ее активы входят Тихвинский вагоностроительный завод, предприятие «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш», крупнейший в стране производитель пружин НПЦ «Пружина», лизинговая компания Rail 1520, тихвинский сборочный завод «Титран-Экспресс», а также ВНИИ транспортных технологий.

Анастасия Ларина

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