«Сейчас в процессе регистрации популярные выражения, украшающие подарочную продукцию»

Верховный суд РФ выпустил тематический обзор судебной практики по товарным знакам, где, среди прочего, указал, что приобретать право на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота недопустимо. О практике рассмотрения подобных споров и значении данной позиции «Ъ-Кубань» рассказал юрист Арег Оганесян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арег Оганесян

Фото: предоставлено автором Арег Оганесян

Фото: предоставлено автором

«Если раньше судебная защита интеллектуальных прав была редким явлением, то в последние годы количество исков за использование товарных знаков растет. Сейчас стали распространены такие термины, как "патентные тролли" и "патентный рэкет". Обычно так называют лиц или компании, которые злоупотребляют патентными правами и регистрируют товарные знаки исключительно для подачи исковых заявлений и получения компенсации.

Алгоритм их работы заключается в том, чтобы зарегистрировать товарный знак на популярные фразы, которые используются повсеместно либо конкретными фирмами. Далее обладатель товарного знака требует компенсации за нарушение исключительных прав. Нередки случаи, когда предпринимателям угрожают подачей иска в суд и тем самым склоняют заключить лицензионный договор.

Больше всего сейчас страдают продавцы сувенирной продукции на маркетплейсах.

Например, девушки часто дарят друг другу на день рождения кружку с надписью «Ведьмы не стареют», а данная фраза с 2023 года зарегистрирована как товарный знак. Это означает, что продавцу кружек с такой надписью могут грозить иски за нарушение исключительных прав на использование товарного знака. Также сейчас в процессе регистрации такие популярные выражения, как "я тебя люблю", "любимому мужу" и другие фразы, украшающие подарочную продукцию.

В обзоре Верховного суда сделан очень важный и своевременный вывод. В рассматриваемом деле предприниматель зарегистрировал товарный знак "Планета" и предъявил иск к обществу, владеющему торговым центром под названием "Планета". Суд подтвердил факт принадлежности предпринимателю исключительного права на товарный знак. Однако сами действия предпринимателя суд квалифицировал как злоупотребление правом, что и послужило основанием для отказа в иске.

Суд опирался, во-первых, на то, что предприниматель не осуществлял экономическую деятельность по использованию своего товарного знака, в то время как ответчик смог предоставить не только доказательства использования заявленного обозначения, но и его известность (узнаваемость). Во-вторых, судом было установлено, что этот бизнесмен является обладателем огромного количества товарных знаков, а также участником нескольких сотен судебных дел. На основании этого суд пришел к выводу, что он зарегистрировал товарный знак не для того, чтобы его использовать при индивидуализации своих товаров, а для предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота и получения компенсаций.

Таким образом, правовая позиция, определенная Верховным судом в новом обзоре, может помочь добросовестным предпринимателям защитить свои права в аналогичных спорах».

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