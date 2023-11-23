Рынок остывает

На рынке новостроек, где с начала 2023 года наблюдался высокий спрос — даже летом, когда традиционно возникает спад, осенью начался разворот тренда. Объем сделок начал сокращаться, причиной чему могло стать заметное повышение Центробанком ключевой ставки, что влияет и на стоимость ипотечных кредитов. Это дало повод экспертам прогнозировать дальнейшее охлаждение в сегменте первичного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Октябрь оказался непростым месяцем для застройщиков Москвы — одного из крупных в стране рынков первичного жилья. По данным столичного управления Росреестра, за месяц было зарегистрировано около 12 тыс. сделок с жилыми помещениями, что на 11,4% меньше показателей сентября. В то же время по сравнению с октябрем 2022 года в прошлом месяце наблюдался рост в 2,6 раза, сообщает ведомство. Однако эксперты говорят о низкой базе осени прошлого года, когда на фоне объявленной в стране частичной мобилизации объем сделок в целом по рынку жилой недвижимости существенно сократился.

Вслед за снижением числа сделок на первичном рынке уменьшился и объем покупок жилья в новостройках с использованием ипотеки. По данным столичного управления Росреестра, в октябре 2023 года в Москве с использованием кредитных средств зарегистрировано 10,58 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 13,9% меньше показателей сентября.

Аналитики Dataflat.ru также заметили снижение продаж новостроек в старых границах Москвы: из-за того что в октябре по сравнению с сентябрем число ДДУ сократилось на 14%, до 8,2 тыс., заметно за месяц упала и совокупная застройщиков — на 14%, до 173 млрд руб. По словам CEO Dataflat.ru Александра Пыпина, в целом по Москве и Подмосковье в октябре по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение числа заключенных ДДУ на 18%, до 17,58 тыс., совокупная выручка застройщиков упала на 16%, до 260 млрд руб. По словам эксперта, особенно заметное снижение наблюдалось в Новой Москве, где число ДДУ и общая выручка девелоперов за месяц сократилось на 23% — до 3,14 тыс. и 34,65 млрд руб. соответственно.

«В этом году октябрь стал первым месяцем, когда наблюдается охлаждение на рынке новостроек»,— констатирует основательница «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. По ее словам, причина этому — ужесточение со стороны ЦБ условий получения ипотеки. Так, регулятор повысил не только ключевую ставку, от которой зависит максимальный размер даже по льготным программам кредитования, которые действуют в сегменте новостроек, но и первоначальный размер кредита до 20% от стоимости квартиры.

В своем недавнем отчете FinExpertiza также пишет о том, что «увеличение ставок будет способствовать охлаждению роста цен на жилье, который продолжается на фоне повышенной инфляции и увеличения зарплат». Но аналитики предупреждают, что ожидать значительного падения цен на жилье ждать не стоит. «Скорее следует говорить о некоторой заморозке и стабилизации цен»,— отмечают в FinExpertiza. По данным «НДВ Супермаркет недвижимости» на начало ноября 2023 года, на первичном рынке в границах старой Москвы за год средняя стоимость квартир на этапе котлована увеличилась на 16,9%, до 417,9 тыс. руб. за кв. м.

Антон Боровой