«Стоит различать современный префаб с панельным домостроением 1990-х годов»

Постоянно растущая стоимость стройматериалов вынуждает застройщиков искать пути стабилизации себестоимости строительства. Для сохранения рентабельности проектов жилья девелоперы стали активно внедрять префаб-технологии и реализовывать быстровозводимые дома. Возможно ли при масштабировании проектов сохранить их качество — об этом "Ъ-Дом" рассказал руководитель группы ландшафтного дизайна «Брусники» Алексей Хриченков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель группы ландшафтного дизайна «Брусники» Алексей Хриченков

Фото: Пресс-служба «Брусники» Руководитель группы ландшафтного дизайна «Брусники» Алексей Хриченков

Фото: Пресс-служба «Брусники»

— Последние несколько лет застройщики жалуются на серьезный рост цен на стройматериалы. Насколько в ваших проектах выросла себестоимость строительства?

— В 2019 году внутри компании был принят эталон себестоимости, который с тех пор практически не менялся, максимум вырос на 10%. Основной массив себестоимости формируют каркас и оболочка здания. Мы навели фокус на каркас с целью снизить армирование и материалоемкость, и оказалось, что это вполне достижимо. В итоге армирование у нас снизилось со 120 кг на кубический метр до 80 кг. С помощью таких решений у нас высвобождаются средства для повышения качества потребительских характеристик.

— В таком случае можно говорить о повышении рентабельности проектов?

— Скорее о сохранении рентабельности. У нас не было цели максимизировать прибыль, полностью «высушивая» себестоимость и задирая цены вверх.

— За счет чего еще удается удерживать себестоимость на прежнем уровне?

— Тенденция последних лет — это префабрикация и индустриализация. При масштабировании проектов, когда количество строящихся квадратных метров растет, качество неизбежно проседает. Один из способов, который мы нашли,— префабрикация, то есть изготовление отдельных конструктивных частей на производстве.

«Брусника» Основана в 2004 году в Тюмени. С 2011 года начала выходить в другие регионы России: Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Ставрополь, а в 2017 году начали формировать земельный банк в Москве и Подмосковье. С момента основания, по собственным данным, построила более 2,6 млн кв. м недвижимости, земельный банк в 2022 году достиг 7,8 млн кв. м. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства компании составляет 1,053 млн кв. м, занимая 11-е место по этому показателю в России. Выручка компании в январе—июне 2023 года выросла на 42% год к году, до 18,5 млрд руб., EBIDTA — в 3,5 раза, до 3,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 450 млн руб. против убытка 990 млн руб. годом ранее. Основной владелец компании — Алексей Круковский.

Началось это с балконов. Нас не устраивал внешний вид монолита, когда смотришь наверх и видишь небрежную поверхность, которую нужно штукатурить, окрашивать. Впоследствии под действием атмосферных осадков это все равно через 10–15 лет начинает разрушаться. Мы задумались о том, как нам ускорить стройку и улучшить качество.

Что мы сделали? Создали у себя внутри макетную мастерскую, где команда из пяти человек разработала альбом изделий балконов, мастер-модель опалубки из дерева и первый пробный балкон с финишной поверхностью, не требующий никакой отделки. После того как мы подобрали состав бетона, производство работ, заглаживание поверхности, технология была описана. Мы стали искать завод, который готов был бы с нами работать. Многие отказывались и говорили, что производимой номенклатуры хватает и штучная продукция их не интересует. Тем не менее мы договорились с одним из заводов в Екатеринбурге и обеспечили объемами на проекте «Депо».

Следующий этап — это изготовление на фабриках лестничных маршей и площадок по нашему собственному дизайну. Заводы уже были готовы к экспериментам, так как понимали, что это масштабируемые изделия. Сейчас эксперименты, которые мы отрабатываем в регионах, переедут в столичные проекты. Это префабрицированный лестнично-лифтовой узел целиком со стенами, с лифтовыми шахтами, с холлами ожидания. Также мы внедрили префабрицированные навесные фасады на первом этаже, чтобы не монтировать классическую подсистему с клинкерным кирпичом или плиткой.

— Как выход на московский рынок изменил ваш подход к продукту?

— Заходя в Москву, мы осознали, что предчистовая отделка квартир явно недостаточна для этого рынка и нужно сдавать жилье с чистовой отделкой. Важно, чтобы это были не белые стены и светлый ламинат, как у всех застройщиков, а все-таки интерьерное качество дизайна. Опять встал вопрос префабрикации. И оказалось, что существует технология отделки готовыми префабрицированными элементами.

В России я пока не встречал что-то такое у других застройщиков. Это стеновые тонкослойные панели с высокопрочными отделочными материалами. Выяснилось, что в Китае очень много высококлассных производств. Мы вернулись из поездки по фабрикам, отобрали образцы и уже наши готовые коллекции интерьеров чистовой отделки переделываем под новые материалы. То есть у нас стоит цель на московский рынок вывести префабрикацию и в отделке тоже. Понятно, что и в регионах мы будем это транслировать, просто в меньшем количестве.

— Планируете ли строить быстровозводимые дома?

— Технологии префабдомостроения развиваются. К примеру, мы делаем каркас из готовых элементов: колонны, перекрытия. Это увеличивает скорость строительства. Но стоит различать современный префаб и панельное домостроение 1990-х годов, которое предполагало наличие финишной отделки только у лестничных маршей, площадок и внешних поверхностей наружных стен. Это связано с технологиями заливки бетона в опалубку.

Мы стремимся получить префабрицированные элементы с чистовой отделкой и понимаем, как этого добиться. Одновременно с этим панели наружных стен имеют активный рельеф и сложную геометрию поверхностей, а лицевые стороны маршей и площадок — оригинальные рисунок и текстуры.

Интервью взяла Дарья Андрианова