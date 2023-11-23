Квартира для релакса

Квартирография всегда была настоящим аналогом «паспорта» девелоперского продукта, включающего список характеристик, площади, структуру, количество комнат и другие детали конфигурации жилья. Это не только понятный ориентир для покупателей, но и незаменимый инструмент управления продажами. О том, как сегодня на фоне быстро меняющихся предпочтений потребителей и в условиях жесткой конкуренции на рынке застройщики могут пользоваться этим инструментом, рассказывает глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При выборе квартир покупатели ориентируются на планировку, позволяющую не только работать дома, но и расслабляться

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ При выборе квартир покупатели ориентируются на планировку, позволяющую не только работать дома, но и расслабляться

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В последнее время работа застройщиков на данном направлении в Москве развивается очень интенсивно как концептуально, так и с точки зрения технической реализации. Архитекторы, в свою очередь, находятся в непрерывном поиске новых решений, основанных на актуальных исследованиях и трендах. Покупатели стали гораздо более разборчивыми и требовательными, а борьба идет за функциональность буквально каждого квадратного метра жилья, предлагаемого в продажу. Главные тенденции в данном вопросе ориентированы на продуманность и эргономичность планировок, а в плане приоритетов как пример можно выделить всеобщее желание получить большое и гибкое пространство кухни-гостиной. Медлить с обновлением квартирографии в новых проектах и держаться за устаревшие, хоть и когда-то успешные схемы — заведомо проигрышный путь.

Ванна для отдыха

Люди начали проводить в общении друг с другом гораздо больше времени, активнее приглашать гостей, ценить комфорт локальной среды в целом. Многие перестали бояться совмещения «технической зоны» кухни с гостиной и гибридизации помещений как таковых. Все чаще жители больших городов пользуются доставкой готовой еды, а кухня приобретает статус дизайнерского элемента квартиры, своеобразного социального хаба. Трансформируемость пространства и отсутствие жестко привязанных сценариев для помещений — крайне популярная тенденция в современной жилой архитектуре.

Значимым фактором стимуляции спроса через работу с планировками стало наличие просторных санузлов. Еще десять лет назад многие по привычке проектировали ванные комнаты по устаревшим паттернам панельных домов, а сейчас это помещение стало важнейшим местом для расслабления, отдыха от интенсивного ритма современной жизни. Особенно сильно это проявляется при создании квартир бизнес-класса, где крайне актуален запрос на master-bathroom. Непременным условием для домов данного уровня также стало наличие места под просторный гардеробный шкаф в спальнях и общей гардеробной—хозяйственной комнаты.

В квартирах с тремя и более спальнями наблюдается повышение спроса на отдельные прачечные помещения. Покупатель готов получить сравнительно небольшие уютные спальни, но обязательно хочет большие общественные пространства и удобные, эргономичные хозяйственные помещения.

Если говорить о таком важнейшем показателе, как нарезка площадей внутри объекта, то, разумеется, каждая крупная компания в большей степени ориентируется на собственный опыт, понимание ситуации, состояние дел, продаж и т. д., а не на формальные регламенты. Жестких стандартов как таковых сегодня просто нет, а скорее есть общее понимание ситуации.

Приводя условный пример средневзвешенных значений, за основу можно взять жилье комфорт-класса в пределах МКАД и ближайшем Подмосковье. Так, студии там чаще всего составляют 15–20% от предложения во всем ЖК, а их площади варьируются от 25 до 35 кв. м. Однокомнатные квартиры площадью от 35 до 45 кв. м занимают 35–40% от общего жилого пространства, двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 65 кв. м — около 30%. Трехкомнатные лоты площадью от 60 до 85 кв. м занимают 5–10%, а доля четырехкомнатных квартир площадью от 90 до 100 кв. м составляет всего около 5%.

От ментальности не убежать

Конечно, квартирография объекта во многом зависит от класса жилого комплекса и его расположения на карте. Так, в более премиальных объектах в пределах ТТК либо в центре города будет больше многокомнатных лотов, а также пентхаусы на последних этажах с высокими потолками.

Составление схемы планировок в элитных объектах требует индивидуального подхода, «ручной» работы архитектора, так как от этого рецепта зависит успешность реализации объекта. В некоторых премиальных объектах квартирография вполне может быть плавающей, когда клиент покупает две смежные квартиры и просит застройщика объединить их в одну, узаконив планировочные решения через экспертизу.

Нельзя забывать и о том, что организация быта в нашей стране во многом все еще продиктована типовыми решениями советских квартир. В данном контексте для россиян обязательно наличие прихожей и «грязной зоны» с местом для уличной обуви. Крайне важно, чтобы этого пространство не было видно из парадного помещения кухни-гостиной.

Наш менталитет требует наличия функциональных кладовых помещений для хранения баночек, запасов, спортивного инвентаря, уборочной техники и т. д. Многие годы балконы ассоциировались с чем-то вроде складов, вместо того чтобы быть полезным и комфортным рекреационным пространством, но сегодня, к счастью, от этой «традиции» удается избавляться, в том числе за счет более продуманной, функциональной квартирографии.

Стоимость жилья в России постоянно увеличивается, особенно в последние годы, в связи с чем наблюдается общая тенденция к уменьшению среднего размера лота. В данном контексте бизнес- и премиум-класс стоят несколько отдельно от других проектов, но общий тренд именно таков. Поэтому задача архитектора, с одной стороны, усложняется, а с другой — становится более интересной и многосторонней. Необходимо соблюсти все актуальные требования к удобству, полезности, технологичности и одновременно держаться в рамках определенных параметров по средней площади. В ситуации роста спроса на малокомнатные квартиры очень важно поймать правильную конфигурацию плана для максимально эргономичного размещения мебели.

Формат имеет значение

Если говорить о наиболее компактном жилье для молодых людей, то ванные в подобных квартирах для оптимизации площади все чаще будут заменяться на душевые. Также есть понимание, что подобные лоты будут востребованы не только на окраине города, но и постепенно проникнут в центральную часть, что связано с потребностью в жилье у офисных сотрудников, а также студентов.

Евроформат будет также пользоваться все бОльшим спросом, а наличие двух санузлов, начиная с двухкомнатной квартиры, станет общим рыночным стандартом. Квартиры с отделкой будут постепенно уходить, а на их место придет отделка White box, когда пространство будет подготовлено под чистовую отделку.

Оптимальная настройка параметров жилья требует максимально точной синхронизации с текущей конъюнктурой и спросом. Поэтому для лучшего понимания состояния индустрии и потребительских настроений застройщику очень важно вести собственную аналитику или заказывать подобные исследования у консультантов. Причем в данном контексте значение имеет не только оценка в моменте, но и точный прогноз развития ситуации на ближайшие два года.

В целом подходы к формированию квартирографии, созданию ее новых формул сегодня обновляются невероятно быстро, а свежие решения внедряются практически моментально. В ближайшее время данному вопросу будет уделяться все больше внимания как верному способу держать руку на пульсе рынка, а попутно и свои позиции на нем.