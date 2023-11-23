Дом, который обнимает

Прийти домой и забыть о городской суете, проблемах и заботах дня. Проснуться дома и чувствовать себя любимым. Все это получают владельцы квартир в премиальном проекте, строящемся в престижных Раменках около заказника «Воробьевы горы».

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Виды премиального жилого комплекса Hide



Три башни Hide, возведение которых заканчивают компании MR Group и Dominanta, видны отовсюду, но они похожи на естественное развитие и продолжение городского пейзажа, новая высотная доминанта на линии городского горизонта, визуально соединяющая «Москву-Сити» и шпиль Университета на Воробьевых горах.

Точка при этом поставлена очень верно: практически у подножия зеленый массив Воробьевых гор, Сетуньский лесопарк, река Сетунь и Москва-река. До «Москва-Сити» прямой отрезок Третьего транспортного кольца: без пробок ехать три минуты. Еще ближе выезд на Кутузовский проспект в обе стороны — в центр и в область. А недавно к транспортным преимуществам добавился еще и платный дублер Кутузовского — проспект Багратиона, стрелой уносящий автомобили в сторону Рублевки и запада области.

Удобство района ценят и покупатели: по данным NF Group, по итогам первого полугодия 2023 года Раменки вошли в топ самых популярных локаций у состоятельных покупателей на первичном рынке. Тройку лидеров составили Дорогомилово (33% сделок), Хамовники (24% сделок) и Раменки (10% сделок). И это на фоне активного роста интереса к рынку элитной недвижимости, который особенно хорошо виден по итогам третьего квартала 2023 года, оказавшегося одним из самых успешных за последнее время. Так, по данным NF Group, интерес к покупке в целом в сегменте элитной жилой недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 127%. При этом в сегменте «премиум» число сделок выросло на 120%, а цена метра и цена среднего лота — на 3%.

С видом на город

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Виды премиального жилого комплекса Hide



Дело не только в общерыночной ситуации, но и в характеристиках самого проекта, предлагающего новый уровень комфорта и сервиса. Hide — проект самодостаточный и любящий своих жителей. Архитектура комплекса спроектирована по классическому принципу разделения общественных и приватных пространств. Центром композиции является красивое административно-торговое здание, украшенное колоннадой, которое соединяет жилые 41-этажные башни, возвышающиеся над суетой города. Высота потолков типового этажа 3,25 м обеспечит великолепные видовые характеристики из окон всех квартир, особенно повезет владельцам пентхаусов — потолки 5,2 м сделают так, что город и небо станут частью интерьера.

У каждого из трех корпусов свое имя: ParkLane, RiverSide и WestDale. Они, как братья или сестры, похожи, но при этом яркие индивидуальности: стеклянный в серебристом обрамлении, антрацитовый и латунный. Во всех трех корпусах панорамные окна, причем конструкцией предусмотрена возможность естественного проветривания даже на самых высоких этажах. Дополнительно предусмотрена ламинарная система вентиляции, при которой воздух обеззараживается на 99,9%, охлаждается или нагревается до комфортной температуры. Параметры влажности также регулируются в системе.

Выходить из дома тоже приятно: рядом не только зеленые массивы, но и благоустроенная набережная Москвы-реки, вдоль которой, например, на велосипеде или самокате через Воробьевы горы и Нескучный сад можно доехать до парка «Музеон». А любители долгих прогулок могут дойти и пешком.

Комфорт внутри

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Интерьеры премиального жилого комплекса Hide



Внутреннее наполнение комплекса — работа команды, состоящей из именитых дизайнеров. Проект лобби двух башен выполнен бюро Олега Клодта, еще одной — известным дизайнером Лейлой Улуханли, а над центральным лобби работало бюро Сестер Сундуковых S+S. Просторное современное лобби, объединенное с лобби-баром, богато украшено. Дизайнеры выбрали классическую основу с ее монументальностью и изысканностью, внедрив в нее современные элементы в виде мебели и освещения.

Главный элемент, задающий характер парадного интерьера,— кессонный потолок, сочетающий классические формы и современный материал с незаметными встроенными светильниками, создающими мягкий свет для уюта и комфорта. С не меньшей заботой подошли в MR Group и к разработке концепции общественной инфраструктуры проекта, доступной только его жителям. Для проекта разработана уникальная концепция Life Space, предполагающая, что все, что нужно для каждодневной жизни, резидент сможет получить внутри комплекса. Здесь будет место для всего: удаленной работы, тренировок, встреч и отдыха на свежем воздухе.

В ЖК предусмотрены: лаунж-зона в гранд-лобби, гостиная, терраса для отдыха с шезлонгами и теневыми навесами, home office, переговорные комнаты, студия йоги и массажный кабинет. Внутренние возможности комплекса станут дополнением к квадратным метрам квартиры. Жители смогут заранее бронировать переговорные, заниматься в зале с личным тренером или в группах, а также устраивать спа-перезагрузку посреди недели. Расходы за пользование внутренней инфраструктурой будут включены в ежемесячный платеж, а значит, совсем незаметны для владельцев недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры премиального жилого комплекса Hide

Интерьеры премиального жилого комплекса Hide



На первых этажах разместится ритейл, доступный не только жителями Hide, но и ближайших домов. Подход к выбору арендаторов тоже самый тщательный: в компании ритейл-помещения не продают, а сдают в аренду, подбирая самых лучших. Особое внимание уделяется детской инфраструктуре — например, детский садик будет работать по самым современным методикам. Акцент на детский сад вполне прагматичен: как показывают исследования, для принятия решения о покупке детсады и школы являются одним самых важных критериев выбора нового дома для семьи.

Прогрессивным будет и двухуровневый подземный паркинг, вмещающий 634 машино-места и 21 место для парковки мотоциклов. Въезд в него осуществляется по считывателю госномера, а места оснащены зарядными станциями для электромобилей.

Сервис «на пять»

Виды премиального жилого комплекса Hide



Создатели Hide запланировали в комплексе консьерж-сервис уровня пятизвездного отеля. В гранд-лобби круглосуточно будет находиться администратор, в зоне каждого здания — свой ресепшен. У администратора можно будет заказать пропуск гостям, проконсультироваться по коммунальным услугам, вызвать техническую службу или охрану. Через него можно будет передать письма и посылки, забрать или отправить вещи в местную химчистку, заказать грузчиков, доставку бутилированной воды в квартиру.

Воспользоваться услугами администраторов сервиса можно как в офлайн-, так и онлайн-формате — через мобильное приложение или по телефону. «Наши резиденты смогут получить услуги, как в хорошем отеле. Консьерж станет их надежным помощником, который всегда рядом. Его можно попросить занести чемодан. Он сможет организовать выгул и уход за питомцем во время отпуска. Консьерж приготовит кофе для вас и ваших гостей, если вы встречаетесь в гранд-лобби»,— рассказывает заместитель генерального директора MR Group Евгения Старкова.

Цена имеет значение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории премиального жилого комплекса Hide

На территории премиального жилого комплекса Hide



Состоятельные люди—покупатели квартир в Hide умеют считать деньги. И здесь подсчеты в их пользу. Стоимость квартир начинается от 21 млн руб. за просторную студию. Покупателям доступны льготные кредиты от банков—партнеров компании — так, размер ипотечной ставки на кредит до 30 млн руб. составит 7,89% без удорожания квартиры. Действуют и другие специальные условия, такие как Trade-In: MR Group выкупит старую квартиру и зачтет ее в качестве платежа при покупке новой. Квартиру можно купить и без посещения офиса — онлайн. И еще одно важное замечание: срок сдачи объекта — второй квартал 2024 года, а значит, начать жить в Hide можно будет уже в следующем году.

Кстати, партнер региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев советует не откладывать покупку в долгий ящик. «Усиление волатильности курса валют всегда побуждает к поиску наиболее ликвидных направлений сохранения и увеличения капитала для нивелирования возможных рисков»,— отмечает эксперт. Как и прежде, в качестве одного из самых надежных активов рассматривается покупка элитной недвижимости. С учетом сохранения стабильной цены предложения особенно выгодным вложением это станет для состоятельных покупателей с валютными сбережениями.

Премиальный жилой комплекс Hide Основные характеристики Месторасположение : Москва, Западный административный округ, 1-й Сетуньский проезд, вл. 6–10

: Москва, Западный административный округ, 1-й Сетуньский проезд, вл. 6–10 Архитектурная концепция : бюро ADM

: бюро ADM Входные группы : Oleg Klodt Architecture & Design, бюро Сестер Сундуковых S+S, бюро Leyla Uluhanli Interiors

: Oleg Klodt Architecture & Design, бюро Сестер Сундуковых S+S, бюро Leyla Uluhanli Interiors Планировочные решения : Oleg Klodt Architecture & Design

: Oleg Klodt Architecture & Design Интерьеры квартир : бюро Leyla Uluhanli Interiors

: бюро Leyla Uluhanli Interiors Реализация инвестиционно-девелоперского проекта : «УК ДОМИНАНТА»

: «УК ДОМИНАНТА» Количество квартир : 863

: 863 Особенности квартир : 35 индивидуальных планировочных решений для максимальной эргономичности и комфорта

: 35 индивидуальных планировочных решений для максимальной эргономичности и комфорта Видовые характеристики : на Воробьевы горы, Сетуньский лесопарк, реку Сетунь и Москву-реку

: на Воробьевы горы, Сетуньский лесопарк, реку Сетунь и Москву-реку Инфраструктура: ритейл-зона, детский сад, подземный паркинг, лаунж-зона в гранд-лобби, гостиная с мини-кухней, терраса для отдыха с шезлонгами и теневыми навесами, home office, переговорные комнаты, студия йоги и массажный кабинет

Кроме того, во многих объектах все еще действуют дисконты и специальные условия приобретения лотов. Однако при сохранении высоких показателей спроса девелоперы могут начать постепенно сокращать акционные программы или снижать размер дисконта. Поэтому для большинства покупателей сейчас лучшее время для приобретения элитной недвижимости как для себя, так и в качестве долгосрочного инвестиционного вклада»,— комментирует ситуацию эксперт.

Оксана Самборская