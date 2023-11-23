Дом на каникулы

Ноябрь и декабрь — время активного планирования краткосрочных туристических поездок по стране, когда путешественники все чаще предпочитают краткосрочную аренду размещению в классических отелях. Интерес к альтернативным средствам размещения за год вырос на треть, а спрос, как известно, подстегивает не только предложения, но и цены. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры или дома за год выросла в среднем на 22%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бум внутреннего туризма ожидаемо привел к росту цен на краткосрочную аренду жилья на новогодние каникулы

Фото: 500px / Getty Images Бум внутреннего туризма ожидаемо привел к росту цен на краткосрочную аренду жилья на новогодние каникулы

Фото: 500px / Getty Images

Уверенный рост

Новогодние праздники — сезон непродолжительных туристических поездок по стране, на которые путешественники, согласно подсчетам «Твил.ру», закладывают в среднем три-четыре дня. И в этом году многие проведут их в квартирах, домах или апартаментах, предпочтя такой формат привычным гостиницам. Аналитики OneTwoTrip отмечают растущий в этом году спрос на размещение в объектах для краткосрочной аренды. Так, доля апартаментов, забронированных на новогодние праздники, за год выросла на 37,2%, до 12,9%. Популярность гостевых домов увеличилась на 20%, они формируют 2,4% спроса.

В «Твил.ру» говорят, что спрос на посуточную аренду квартир, домов и апартаментов в целом на новогодние праздники год к году увеличился на 30%. В Ostrovok.ru заметили рост числа бронирований аналогичных объектов на 30 декабря — 8 января на 35% год к году. В общей структуре этот сегмент занимает 24% бронирований, в прошлом году показатель был ниже — 21%. В «Суточно.ру» зафиксировали увеличение спроса на 50–60%.

Гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов связывает высокий спрос с активным ростом рынка внутреннего туризма. «Новогодние праздники в целом будут успешными для рынка: сейчас забронировано уже 40% от общего объема предложения, а непосредственно перед новогодними праздниками показатель достигнет 90%»,— рассуждает он. Согласно данным Росстата, по итогам девяти месяцев года россияне действительно совершили по стране на 16,5% больше туристических поездок, чем годом ранее,— почти 135 млн. В зимнем сезоне в Минэкономики рассчитывают на увеличение показателя год к году на 7%, до 30 млн.

Но найти подходящие средства размещения для туристов не всегда просто. По крайней мере именно с дефицитом классифицированных гостиниц во многих регионах аналитики Ostrovok.ru связывают текущий бум на рынке краткосрочной аренды. В периоды высокого спроса проблема наиболее ощутима: отели загружены максимально, поэтому малые объекты размещения помогают удовлетворить спрос, поясняют в компании. Наиболее выраженное увеличение интереса к размещению именно в объектах краткосрочной аренды аналитики сейчас наблюдают в Нижегородской области — более чем в два раза за год, в Ленинградской области — на 82%, в Татарстане — на 81%, в Карелии и Тюменской области — на 68%, в Ставропольском крае — на 64%, в Свердловской области — на 55%, в Московской области — на 53%, в Москве — на 39%, в Вологодской области — на 37%.

Многообразие выбора

Вторым важным фактором роста активности в сегменте эксперты Ostrovok.ru называют увеличение объема непосредственно предложения жилья в краткосрочную аренду. Количество апартаментов, подключенных к сервису, за год увеличилось на 51%, отелей — только на 15%. Уверенную позитивную динамику видят и другие сервисы.

Так, согласно данным «Авито Недвижимости», в ноябре пользователям было доступно на 29% больше объявлений о сдаче квартир, чем годом ранее. Чаще всего, согласно данным сервиса, россияне сдают однокомнатные квартиры: на их долю приходится 47% предложений. Следом идут студии (25%), двухкомнатные варианты (24%) и трехкомнатные (5%). Доля квартир с четырьмя и более комнатами незначительна — около 4%.

Не исключено, что конфигурация на рынке скоро немного поменяется. По крайней мере наибольший прирост предложения за последний год в «Авито Недвижимости» зафиксировали в сегменте студий: число доступных вариантов выросло сразу на 71%, в то время как «однушек» стало больше только на 20%. Экспозиция загородной недвижимости, по расчетам «Авито Недвижимости», увеличилась за год на 38%. Здесь в аренду чаще всего предлагаются дома (69%), коттеджи (26%), таунхаусы и дачи (по 3%).

Ценовой ажиотаж

Несмотря на увеличение экспозиции, средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры в России за год, по оценкам «Авито Недвижимости», увеличилась на 22%, до 2,3 тыс. руб. в сутки в ноябре. Снять однокомнатное жилье при этом стоит 2 тыс. руб. за ночь, квартиру, где четыре или более комнат,— почти 6 тыс. руб. К ноябрю прошлого года значения выросли на 21% и 42% соответственно. Загородная недвижимость сейчас сдается в среднем за 6 тыс. руб. в сутки. Это на 20% выше значения за аналогичный период прошлого года. Заметнее всего подорожали таунхаусы — на 29%, до 4,5 тыс. руб. в сутки.

Но потенциальным арендаторам не стоит забывать и о сезонном повышении. В преддверии новогодних праздников стоимость посуточной аренды недвижимости традиционно увеличивается на 30% и более, напоминает руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, традиционно советуя начинать подготовку к праздникам заранее.

В Ostrovok.ru считают, что размещение непосредственно в период праздников в среднем обходится путешественникам в 5,9 тыс. руб. в сутки. Это на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Юрий Кузнецов говорит об увеличении на 15%, до 6,1 тыс. руб. в сутки. «Ставки к Новому году уже не должны расти: собственники выставляют цены на праздники заранее и фиксируют их»,— рассуждает он. А вот число хороших вариантов, по мнению эксперта, еще может заметно сократиться.

Директор по развитию и коммуникациям «Твил.ру» Оксана Шустикова говорит, что именно на новогодние праздники снять жилье сейчас можно в среднем за 5,8 тыс. руб. в сутки — это на 8% выше значения прошлого года. Именно цену эксперт называет основным фактором, сдерживающим рост рынка: дополнительный спрос сейчас удается получить городам, где средняя стоимость размещения выросла незначительно либо снизилась. Так, госпожа Шустикова заметила трехкратное увеличение интереса к новогодним поездкам в Ялту и Ярославль.

Согласно подсчетам «Суточно.ру», средняя стоимость размещения в Ярославле за год выросла всего на 2%, до 5,9 тыс. руб. в сутки. Направлением со стабильными ценами осталась и расположенная неподалеку Кострома. Сейчас при бронировании жилья в городе на новогодние каникулы туристы тратят в среднем 6,4 тыс. руб. за ночь, как и годом ранее. В Крыму отельеры традиционно предоставляют скидки в зимний сезон, в этом году они, вероятно, будут больше обычного за счет общего сокращения турпотока. В числе наиболее растущих с точки зрения спроса на размещение внутрироссийских направлений аналитики OneTwoTrip выделяют Смоленск и Пятигорск, интерес к которым увеличился в пять и два раза соответственно.

Точки роста

Самым востребованным направлением новогодних поездок в Ostrovok.ru называют Санкт-Петербург. Средняя стоимость забронированной ночи на период новогодних каникул здесь выросла на 33% к прошлому году, до 5,6 тыс. руб. В «Суточно.ру» динамику оценивают в 16%, но приводят схожую цифру в натуральном выражении — 5,4 тыс. руб. В Москве клиенты сервиса тратят на размещение в среднем 6,1 тыс. руб. за ночь, на 14% больше, чем годом ранее. В Ostorovok.ru динамику оценивают в 19%, до 6,4 тыс. руб. Согласно данным OneTwoTrip, за ночь в Москве в период новогодних каникул пользователи сервиса платят в среднем 8,5 тыс. руб., что примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Ночь в Сочи, по данным сервиса, стоит в среднем 10 тыс. руб., на 7% больше, чем годом ранее. В Казани рост составил 5%, до 8,7 тыс. руб. за ночь. В Ostrovok.ru оценивают динамику в Татарстане в целом в 17%, до 7 тыс. руб. в сутки. Аналогичное увеличение произошло в Краснодарском крае — до 8,1 тыс. руб. за ночь.

В Нижегородской области, согласно данным Ostrovok.ru, краткосрочная аренда за год подорожала на 26%, до 8,2 тыс. руб. за ночь. В Мурманской области аналитики оценивают динамику в 22%, до 7,1 тыс. руб. В Калининградской области рост оценивается в 10%, до 4,6 тыс. руб. Но даже в пределах одного региона динамика может сильно зависеть от конкретной локации. Так, Юрий Кузнецов добавляет, что непосредственно в Калининграде объекты на новогодние праздники арендуют в среднем за 4,3 тыс. руб. в сутки, в Зеленоградске — за 5,3 тыс. руб. Рост год к году составил 23% и 26% соответственно.

Аналогичная картина прослеживается и в Карелии. В среднем краткосрочная аренда в республике на новогодние праздники оценивается в 5,6 тыс. руб. в сутки, указывают в Ostrovok.ru. Год к году значение выросло всего на 2%. Одновременно в Сортавале, по словам господина Кузнецова, увеличение составило сразу 30%, до 9,7 тыс. руб. за ночь. Увеличение цен эксперт отмечает и в странах ближнего зарубежья. Например, в Минске краткосрочная аренда на новогодние праздники за год выросла в цене на 20%, до 8,5 тыс. руб. в сутки.

Александра Мерцалова