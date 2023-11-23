Бытует распространенное мнение, что в сфере тяжелого машиностроения не так много руководителей-женщин. “Ъ” поговорил с замгендиректора по корпоративному развитию и проектной деятельности—членом Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Наталией Шишлаковой о том, играет ли гендер роль при устройстве на работу в ТМХ и почему руководители-женщины могут особенно эффективно осуществлять управление бизнесом во время кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгендиректора по корпоративному развитию и проектной деятельности АО «Трансмашхолдинг» Наталия Шишлакова

Фото: Предоставлено пресс-службой ТМХ Замгендиректора по корпоративному развитию и проектной деятельности АО «Трансмашхолдинг» Наталия Шишлакова

Фото: Предоставлено пресс-службой ТМХ

— Вы уже более 20 лет работаете в тяжелой промышленности, и ваши заслуги признаны специалистами. В то же время эта сфера считается необычной для женщин. До сих пор существует стереотип, что в этой отрасли женщине сложно построить карьеру. Согласны ли вы с этим мнением? Насколько реально для женщины достичь успеха в отрасли тяжелой промышленности?

— Да, я работаю в промышленности уже много лет, и для меня она привлекательна своей особенной атмосферой. На мой взгляд, возможность построить успешную карьеру в тяжелой промышленности зависит от личных целей и стремлений. Объективно, главное — ваши цели и мотивация.

Например, я всегда считала, что промышленность — это мое призвание, и я хотела реализовать себя именно в этой отрасли. Не могу сказать, что я именно производственник, так как работаю интеллектуально, но я чувствую принадлежность к производству, потому что очень много взаимодействую с этими людьми, создаю инструменты, которые помогают им прийти в индустрию, быть полезными и реализовывать себя.

Биография Наталия Шишлакова Имеет высшее юридическое образование, а также окончила программу МВА «Управление предприятием». Работает в АО «Трансмашхолдинг» с момента основания компании. В зоне ее ответственности — проекты цифровой трансформации Группы ТМХ, управление проектным и процессным офисами, оценка, развитие персонала и внутренних коммуникаций, а также направление организационных изменений и развития систем управления персоналом. Под ее руководством и с ее непосредственным участием в компании реализован ряд масштабных проектов. В их числе — разработка и внедрение программы «Кадровый резерв» Группы компаний ТМХ для менеджмента и специалистов, внедрение комплексной оценки персонала при найме и ротации внутри Группы компаний ТМХ (тестирование, структурированное интервью). Создание Корпоративного университета Группы ТМХ, единого отраслевого центра консолидации и развития человеческого капитала, наиболее востребованных компетенций в транспортном машиностроении. Запуск в рамках Корпоративного университета подготовки кадров по программам обучения в рамках стратегического партнерства с ведущими инженерно-техническими вузами России. В начале 2023 года под руководством Наталии Шишлаковой была разработана и принята к реализации стратегия цифровой трансформации группы компаний ТМХ. Реализация стратегии обеспечивает переход холдинга на качественно новый технологический уровень развития, который имеет все необходимые конкурентные преимущества, чтобы уверенно себя чувствовать как на внутреннем, так и международном рынке. Цифровая трансформация затрагивает все стратегические направления и выступает в роли инструмента по достижению намеченных бизнесом целей. Целый ряд проектов уже реализуется. Наталия Шишлакова награждена Почетной грамотой президента РФ за заслуги в сфере развития материально-производственной базы российского транспортного машиностроения и создание перспективных образцов подвижного состава для железных дорог и городского рельсового транспорта. Также имеет министерские награды РФ. Входит в «Топ-1000 российских менеджеров» АМР.

Промышленность привлекает меня еще и тем, что в ней видно, как твои действия влияют на окружающий мир. Например, даже в повседневной жизни твоя работа может быть замечена всеми: когда ты едешь в современном вагоне метро «Москва 2020», или в пригородной электричке ЭП2ДМ, или «Иволге», ты понимаешь, что в этих результатах есть и твой вклад.

Нельзя классифицировать сферы занятости как мужские или женские, потому что важным в современном мире является не гендер, а готовность нести ответственность, развиваться и быть способным профессионально реализоваться. Независимо от профессии, если мы хотим добиться успеха, нужно освоить навыки, приобрести необходимые компетенции, получить знания и продолжать развиваться. Построение карьеры — это всегда непросто, требует преодоления себя, преодоления трудностей. Но главное при этом — понимать самого себя, понимать, в чем твои сильные стороны, чем ты можешь принести пользу. Это позволит быть более результативным и стремиться к достижению своих целей.

— Но ведь до сих пор, если посмотреть на руководящий состав основных российских предприятий, мы увидим там не так много женщин. С чем это связано?

— Я согласна с вами: я встречала немного женщин, занимающих руководящие позиции в крупных компаниях или создавших что-то с нуля. Однако это связано не столько с гендерными различиями, сколько с тем, что людей, способных к творчеству, упорному труду и постоянному развитию, немного.

Опять же если посмотреть на тех женщин, которые добиваются успеха, то ими можно только восхищаться. Они сильные, они умеют находить баланс между своей личной и профессиональной жизнью благодаря тому, что четко ставят себе цели и не отступают от них.

— Какие, по вашему мнению, качества необходимы женщине, чтобы достичь успеха в промышленности? Какие советы вы могли бы дать амбициозным женщинам для достижения карьерных высот?

— Как показывает мой опыт, качества, которые позволяют человеку преуспеть в жизни, могут быть разными. Мы можем обладать развитым интеллектом, получить хорошее образование, иметь здоровые амбиции. Важно, чтобы все это дополняло друг друга, чтобы женщина могла развиваться гармонично. Не обязательно быть руководителем, но можно быть совершенно потрясающим лидером в той или иной профессии, быть просто талантливым человеком.

При этом то, что женщина считается более эмоциональной, чувствительной, идет на пользу, поскольку именно эти черты позволяют держать в гармонии рациональность. Если хорошо развита эмоциональность, она позволяет человеку быть любопытным, интересующимся, интуитивным.

В моем понимании основной ресурс человека, его энергетическая база — это внутренняя гармония. Откройте для себя свои сильные стороны и развивайте их так же, как спортсмен тренирует свои мышцы. При этом цель — это не конкретная должность или успех, они скорее сопровождают цель, которая в том, чтобы заниматься тем, что делает тебя счастливым.

Если вы занимаетесь тем, что вам нравится, вы автоматически окажетесь в точке успеха и лидерства, потому что будете гореть этой идеей, привлекать людей и делиться своей энергией.

Успешные, харизматичные люди делают то, что им нравится и что у них хорошо получается. Потому что что такое харизма? Харизма — это энергия, причем содержательная энергия, которую человек может потратить на создание смыслов, которые ему интересны.

— А скажите, пожалуйста, сколько женщин работает в ТМХ и какие должности они занимают?

— В сфере тяжелого машиностроения, особенно на производственных объектах, требуется большой трудовой ресурс, в основном мужской. Поэтому соотношение мужчин и женщин в компании примерно 70/30. Но понятно, что каждый работающий мужчина имеет семью, что означает, что вокруг него всегда есть женщины — супруга и дети. Так что наша компания влияет на жизнь многих женщин, которые могут реализовываться в любых профессиях, пока их мужья трудятся в тяжелой промышленности.

Профиль ТМХ («Трансмашхолдинг») — номер один среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и номер пять на международном рынке. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ — российская компания со штаб-квартирой в Москве. География работы охватывает более 30 государств.

Что касается руководящего состава, в нем доминируют мужчины, однако мы стремимся расширить присутствие женщин на топовых позициях. Мы понимаем, что у мужчин и женщин могут быть разные подходы к решению проблем, которые стоят перед нашей компанией. Именно возможность комбинировать различные подходы, различные взгляды сейчас позволяет бизнесу быть наиболее конкурентоспособным.

Однако подчеркну, что ключевое для руководителя — это, конечно же, не гендер, а умение человека принимать решения и нести за них ответственность. Причем в нашей сфере последствия решений ощущаются в горизонте 20–30 лет. Отклик от решения — это не просто конкретный вагон метро, локомотив, двигатель или исполнение конкретного контракта на поставку. Это то, какой будет транспортная инфраструктура страны в горизонте 30, а то и 40 лет. Ведь транспорт является основной отправной точкой развития городов, качества жизни людей, качества и безопасности перевозок. Формируя облик транспорта, мы формируем образ жизненных ареалов человека. Поэтому наши решения лежат в поле таких долгосрочных рисков и рисковой ответственности.

Не менее важны и решения в части развития человеческого капитала. Это большая ответственность, которая лежит в том числе на женщинах ТМХ, которые прогнозируют, кто будет работать в отрасли. Потому что то, что мы прогнозируем в будущем, за нас никто не может сделать, только мы сами. Нам могут помешать или помочь, но опять же преодолеть и то и другое мы можем только своими силами.

— Есть мнение, что женщины-руководители могут эффективно справляться с руководством компанией в период кризиса…

— Да, на мой взгляд, этот тезис подтверждается на практике.

— Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? На примере работы ТМХ?

— Да, здесь можно обратиться к моему опыту. Как и многие российские компании, мы столкнулись с определенными сложностями в прошлом и в этом годах. Наша цель состояла в том, чтобы преодолеть возможные ограничения, вызванные санкциями. Макроэкономическая ситуация также оказала сильное влияние на нас, но благодаря слаженной работе команды мы смогли справиться с этими вызовами.

Мы не остановились ни на один день. Не могу сказать, что все было гладко, нет, конечно, было много вопросов с поставщиками, комплектацией, инжинирингом и т. д., но они все решались командами на местах и общей командной слаженной работой. Нам помогла сплоченность вокруг общего дела с таким большим горизонтом планирования, о котором сейчас говорили. У нас в коллективе все ответственные и понимают это, и это нас очень выручило. Это все про людей, я считаю, что команда сделала все и даже больше за этот период времени и продолжает делать.

Это действительно заслуга всех наших сотрудников: в нашем трудовом коллективе не было ни одного человека, который бы отказался от выполнения своих рабочих задач в этот сложный период. Но понятно, что реакции на ситуацию были различными.

— А вы? Вы, будучи женщиной-руководителем, могли позволить себе проявить эмоции?

— Я видела необходимость проявить себя в другой роли, которая также часто свойственна женщинам: в роли того, кто может успокоить и поддержать других. Ведь что такое наша реакция на кризисную ситуацию? Чаще всего кризисом мы называем то, из-за чего мы испытываем страх, неопределенность. Тут возможны две реакции — ускориться, начать быстрее принимать решения или, наоборот, замедлиться, чтобы подумать и переосмыслить свои действия.

Когда от ваших решений зависит множество людей, именно вторая стратегия зачастую позволяет выйти из кризисной ситуации с меньшими потерями. Когда наша компания столкнулась со сложностями в своей работе, я поняла, что если я и буду переживать о том, насколько тяжело нам сейчас будет, то только ограниченное время. Например, неделю — вот такой срок я себе дала, чтобы отреагировать на события, определиться, а потом принять решение о том, как нам всем двигаться дальше. И, действительно, после этого мне удалось предложить команде сценарий дальнейшего развития, который позволил ей эффективно работать в текущих условиях.

Сейчас мы идем вперед, понимая, что план может меняться, но главное в том, что мы продолжаем развиваться. Если ситуация требует ускорения шага, мы ускоряемся. Если ситуация выглядит так, что нам лучше замедлиться и подумать, мы останавливаемся.

Этот подход встречается в различных направлениях философии и спорта. Он предполагает, что по отношению к препятствиям, с которыми мы сталкиваемся, можно практиковать гибкий подход — не только пытаться справиться с ними с помощью силы, но и искать обходные пути, как-то маневрировать. Использовать вес противника в свою пользу, например.

— Если говорить о перспективах промышленности в целом, за пределами непосредственно контура ТМХ, что, по вашему мнению, необходимо для ее развития в современных условиях, кроме подготовки кадров?

— На самом деле, нам не нужно ничего, кроме тех людей, которые видят смысл в том, что они делают. Есть финансирование, есть поддержка государства, есть спрос в отрасли. Нам нужно просто за несколько лет изменить менталитет, цели и ориентиры целого поколения людей, чтобы они захотели работать в тяжелой промышленности. Они должны увидеть, что это полезно для страны, для общества, и захотеть этим заниматься. Потому что люди уже не идут на работу только за зарплатой, они проводят там бОльшую часть своей жизни и хотят видеть смысл в своей деятельности.

— Нужны ли, на ваш взгляд, какие-то специальные программы, чтобы привлекать в промышленность именно женщин?

— Опять же мне не хотелось бы высказываться в пользу «позитивной дискриминации», но, вероятно, система образования могла бы дать женщинам понимание, что они могут выбрать работу в промышленности, что в ней есть смысл и что профессионал сможет добиться карьерных успехов в любой отрасли. Мы готовы, если они придут к нам, в них инвестировать, помогать им развиваться.

Беседовала Анастасия Иванова