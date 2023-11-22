Главные новости к утру 22 ноября

Правительство Израиля утвердило условия сделки с «Хамасом» по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Предполагается, что первых заложников отпустят 23 ноября.

Права на выпуск водки «Кремлевская» получил известный по водке «Путинка» московский завод «Кристалл».

Основатель и гендиректор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао объявил об отставке на фоне дела об отмывании денег. Руководство Binance признало вину и согласилось выплатить штраф в размере $4,3 млрд.

Алексей Мельников продал 25% в «Ф плюс оборудование и разработки» — головной структуре холдинга Fplus. Владельцем 19% стала инвесткомпания «Икс 2», еще 6% получил бывший топ-менеджер одной из структур «Интерроса» Александр Синяк.

Бизнесмен Илон Маск сообщил, что все доходы X Corp., полученные от контента, связанного с войной в секторе Газа, будут направлены в израильские больницы и международным гуманитарным организациям, работающим в анклаве.

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» завершила сбор заявок в ходе IPO. По итогам семидневного сбора заявок книга переподписана как минимум в три раза.

Самолет МЧС Ил-76 с эвакуированными из сектора Газа 28 россиянами и членами их семей приземлился в московском аэропорту Домодедово. С начала гуманитарной миссии МЧС доставило в Россию 553 человека.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».