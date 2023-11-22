Главные анонсы 22 ноября

Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20.

Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства развитие международного судоходства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В Москве пройдет заседание Совета федерации. С докладом на тему развития ТЭК выступит заместитель председателя правительства Александр Новак.

Преображенский суд Москвы проведет допрос бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о крупном мошенничестве.

Совет директоров «Московской биржи» соберется на заседание. В повестке утверждение политики внешнего аудита и тарифов срочного рынка в новой редакции.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Украины Александра Короля, обвиняемого в шпионаже против РФ в интересах украинской разведки.

Парламент Болгарии проведет голосование о вотуме недоверия правительству во главе с Николаем Денковым в связи с его неспособностью обеспечить национальную безопасность и оборону страны.

В Ватикане состоится коллективная аудиенция у папы римского Франциска с участием родственников взятых в заложники израильтян и родственников палестинцев из сектора Газа.