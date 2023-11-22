Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 22 ноября

Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20.

Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства развитие международного судоходства, с докладом выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В Москве пройдет заседание Совета федерации. С докладом на тему развития ТЭК выступит заместитель председателя правительства Александр Новак.

Преображенский суд Москвы проведет допрос бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о крупном мошенничестве.

Совет директоров «Московской биржи» соберется на заседание. В повестке утверждение политики внешнего аудита и тарифов срочного рынка в новой редакции.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Украины Александра Короля, обвиняемого в шпионаже против РФ в интересах украинской разведки.

Парламент Болгарии проведет голосование о вотуме недоверия правительству во главе с Николаем Денковым в связи с его неспособностью обеспечить национальную безопасность и оборону страны.

В Ватикане состоится коллективная аудиенция у папы римского Франциска с участием родственников взятых в заложники израильтян и родственников палестинцев из сектора Газа.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...