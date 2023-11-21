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Коммерсантъ FM
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На Донбассе при обстреле ДК во время концерта погибла актриса Полина Меньших

В населенном пункте Кумачево в Старобешевском районе ДНР 19 ноября погибла 40-летняя актриса Полина Меньших, попав под обстрел во время концерта в местном клубе. Об этом сообщила пресс-служба петербургской театр-студии «Портал», в которой она поставила мюзикл «Последнее испытание».

Полина Меньших

Полина Меньших

Фото: Страница Вконтакте Полины Меньших

Полина Меньших

Фото: Страница Вконтакте Полины Меньших

Как сообщал совместный центр контроля и координации ДНР, 19 ноября в 14:30 мск по Кумачево вооруженные силы Украины выпустили пять ракет из установки HIMARS.

«В школу прилетело, еще рядом пострадал клуб и пострадал магазин, стоящие рядом здания пострадали», — говорил в тот день «РИА Новостям» глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов. По словам очевидцев, которые приводит «Российская газета», одной ракетой «разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену».

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале приводило информацию украинской стороны, согласно которой при попадании в клуб ракеты погибли военные РФ, но официальных подтверждений от российской стороны не было.

19 ноября в России отмечался День ракетных войск и артиллерии. По данным «Страны.ua», концерт в кумачевском клубе был приурочен к этой дате.

Полина Меньших — хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis (2001-2016). Родилась в Москве. В театре-студии «Портал» сообщили, что представление мюзикла «Последнее испытание» 9 декабря будет посвящено памяти актрисы.

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