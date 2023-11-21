Вино из виноградника Стинга выставят на аукцион в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выставят на аукцион вино из личного виноградника британского музыканта Стинга. Как сообщила «Ъ-Урал» пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), аукцион Екатерининской Ассамблеи, где можно будет приобрести данный лот, пройдет 8 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Стинг

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Певец Стинг

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Вино Casino Delle Vie урожая 2012 из Тосканы предоставил экс-музыкант группы «Машина времени» Евгений Маргулис. Оно произведено на винодельне Pelagio, которой владеют Стинг и его жена. На бутылке есть его автограф.

На аукцион выставят джерси с автографом хоккеиста «Washington Capitals» Александра Овечкина, который передал управляющий Уральским филиалом «Промсвязьбанка» Ринат Иржанов.

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов выставит на аукцион памятную тарелку со съемок нового многосерийного фильма «Арсеньев», который посвящен российскому исследователю Дальнего Востока. Евгений Миронов оставит дарственную надпись с автографом для покупателя.

Екатерининская Ассамблея – это ежегодное благотворительное мероприятие, которое проводится с 2011 года по инициативе президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. За все время проведения собрано почти 500 млн рублей на реализацию социальных проектов, в 2022 году – 108,5 млн рублей.

Виталий Красиков

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