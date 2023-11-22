ЧОП вы наделали

Управление ФАС по Башкирии усмотрело сговор в действиях отдела образования Мишкинского района, десяти местных школ и частного охранного агентства «Спецмонтажсервис». Образовательные учреждения заключили, а затем продлевали договоры с частной компанией, выбрав ее в качестве охранной структуры. В надзорном ведомстве посчитали, что отдел образования и администрации школ неправомерно отказались от проведения конкурсных процедур, ограничив доступ на рынок охранных услуг для других его участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Отдел образования Мишкинского района Башкирии, десять местных школ и зарегистрированное в Бирске частное охранное агентство «Спецмонтажсервис» вступили в сговор для обхода конкурентных процедур при отборе подрядчика для охраны учебных заведений. К таким выводам пришло региональное управление ФАС после изучения материалов районной прокуратуры, следует из заключения об обстоятельствах правонарушения (документ ФАС, предваряющий окончательное решение по делу).

Комиссия ведомства установила, что «Спецмонтажсервис» получил контракты на охранные услуги в 2019 году. Этому предшествовало совещание в отделе образования на тему охраны образовательных учреждений, на котором присутствовал директор «Спецмонтажсервиса». Он предложил школам заключить договоры с его компанией, поскольку «аналогичных возможностей в Мишкинском районе у других охранных организаций нет», указано в материалах УФАС. Начальник отдела образования «сообщил школам, что необходимо принять решение об охране объектов». В итоге контракты были заключены со «Спецмонтажсервисом» как с единственным поставщиком с января 2020 года. В последствии их перезаключали, а также продлевали срок действия, при этом не размещая информацию о заключении договоров с единственным исполнителем в плане-графике госзакупок вплоть до сентября 2023 года.

ООО «Частное охранное предприятие «Спецмонтажсервис»» зарегистрировано в июне 2002 года в Бирске. Единственным владельцем компании является Сергей Перепечай. За 2022 год прибыль компании составила 532 тыс. руб., выручка 19,7 млн руб.

В УФАС указали, что у школ отсутствовало право подписывать контракты с единственным поставщиком, поскольку рынок охранных услуг является конкурентным. Представитель районного отдела образования, присутствовавший на заседании комиссии ведомства, объяснил ситуацию тем, что «подрядчик доказал… отсутствие других частных охранных предприятий на территории с такими возможностями». Соответствующий вывод был сделан на основе анализа выписки из ЕГРЮЛ. Однако антимонопольная служба сослалась на данные Башстата, сообщавшего, что в Башкирии более 500 охранных предприятий, пять из которых, как и «Спецмонтажсервис», расположены в Бирске. Кроме того, в декабре 2022 года в отдел образования поступили коммерческие предложения трех ЧОПов, отметили в УФАС.

Комиссия УФАС также указала, что отдел образования не анализировал подрядчиков с 2019 по 2022 год. Директора школ пояснили, что подписали договоры по указанию руководителя отдела образования, а затем продлевали по просьбе представителя ЧОП.

В итоге УФАС пришло к выводу, что стороны вступили в сговор для заключения контрактов с единственным поставщиком, что привело или могло привести к ограничению конкуренции. Кроме того, муниципалитет получал субсидии на образование и в том числе на охрану школ из федерального бюджета, а значит, обязан был проводить торги, которые позволили бы расширить круг потенциальных хозяйствующих субъектов и привели бы к экономии бюджетных средств.

В администрации района вчера комментарий не предоставили.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев отмечает, что обнаруженные УФАС нарушения являются значительными. «Заключение ведомства является обстоятельным, полным и соответствующим действующему законодательству. УФАС верно установлены признаки антиконкурентного сговора. С высокой вероятностью договорные обязательства с фирмой, оказывающей охранные услуги, будут расторгнуты, местный отдел образования будет обязан провести открытые торги по выбору подрядчика, а ответственные лица с высокой вероятностью будут подвергнуты административным штрафам за установленные нарушения»,— полагает господин Терентьев.

Адвокат консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Дмитрий Павловский согласен, что рынок охранных услуг является высококонкурентным. «Ввиду отсутствия объективных обоснований у образовательного учреждения для заключения контракта без проведения торгов претензии антимонопольного органа к нему выглядят оправданными, а оспаривание решения в суде не имеет больших перспектив»,— отмечает эксперт.

Наталья Балыкова