Руководителя пермских кафе хотят судить за невыплату зарплаты

В Перми направлено в суд уголовное дело в отношении пермского предпринимателя Игоря Ботова. Как сообщают СУ СКР по Пермскому краю и прокуратура региона, руководитель сети предприятий общественного обвиняется в полной и частичной невыплате зарплаты из личной заинтересованности (ч. 2 ст. 145.1). По версии следствия, с сентября 2021 по июнь 2022 года он не выплачивал зарплату работникам в полном объеме. При этом средства для расчета с персоналом у него были. Потерпевшими по делу признаны 49 человек, а сумма задолженности превышает 2,1 млн руб.

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Вместе с партнером - Артемом Зайцевым - господин Ботов развивал в Перми кафе «Покешная», «Фобошная», а также «Рынок еды» в ТЦ Lencom. Кроме того, он руководил заведениями в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.