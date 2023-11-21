В Петербурге начали тестировать электробус уфимского завода электротранспорта

В Санкт-Петербурге на маршрут №7 (автостанция «ул. Наличная» — ст. метро «Площадь Восстания») вышел электробус производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Электробус имеет запас хода 250 км — такое расстояние в среднем за день проезжает городской автобус. Салон рассчитан на 67 пассажиров. Проем средней двери в нем увеличен для удобства женщин с колясками и людей, имеющих ограничения по здоровью.

Ранее на маршрут №7 выпустили для тестирования электробус производства китайской фирмы Yutong. После испытания в комитете по транспорту сформируют требованиям к будущим закупкам городских электробусов.

«Ъ-СПб» ранее сообщал, что правительства Москвы и Петербурга заключили соглашение о совместном развитии электротранспорта. Оно касается как частных электромобилей, так и городских электробусов.

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