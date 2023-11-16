Петербург и Москва договорились вместе развивать электротранспорт

Правительство Санкт-Петербурга и правительство Москвы договорились сотрудничать в развитии электротранспорта — как городских электробусов, так и личных электромобилей. Соглашение о сотрудничестве в области унификации компонентов электротранспорта подписали вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов на XVII Международном форуме «Транспорт России», сообщил корреспондент ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Соглашение предусматривает, что в обоих городах будут поддерживать поставщиков комплектующих для электротранспорта и помогут установить связи между российскими производителями электромобилей, профильными научно-исследовательскими центрами и вузами. Предполагается, что сотрудничество поможет обеспечить заказами производителей автомобильных компонентов внутри страны и в конечном итоге достичь локализации производства электромобилей в России.

«Попробуем вместе унифицировать зарядные станции и обмениваться данными по зарядным станциям как для легкового транспорта, так и для наземного городского транспорта, чтобы наши две транспортные системы были максимально унифицированы: чтобы электробус московский мог работать в Санкт-Петербурге и электробус из Санкт-Петербурга мог работать в городе Москве»,— рассказал господин Ликсутов журналистам.

По его словам, соглашение между правительствами Москвы и Петербурга должно повлиять на себестоимости компонентов для электротранспорта, что отразится на стоимости проезда для пассажиров.

Международный форум «Транспорт России» проходит в Гостином дворе в Москве с 14 по 16 ноября в рамках «Транспортной недели», которую проводит Минтранс России.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте