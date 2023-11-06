На петербургские улицы выпустили китайский электробус Yutong

Электробус Yutong ZK6126BEVG, произведенный в Китае, начал курсировать по маршруту № 7 «Наличная ул. — Московский вокзал», проходящему по Невскому проспекту, сообщили в городском комитете по транспорту.

Вместимость салона — 80 пассажиров, запах хода на одном заряде — более 280 км. Заряжается электробус по ночам. Среди преимуществ китайского электробуса называют: встроенную систему терморегуляции воздуха, USB-разъемы у каждого сидения, систему, которая защищает двигатель от возгораний даже в экстремальных ситуациях.

В октябре ГУП «Пассажиравтотранс» получило электробус от китайской компании для тестовой эксплуатации. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», предприятие планирует испытать электробусы компании Yutong и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. «Пассажиравтотранс» изучит из особенности, чтобы сформировать требования к закупкам.

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