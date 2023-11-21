12 STOREEZ выпустили первую новогоднюю коллекцию

Свою новогоднюю коллекцию одежды и аксессуаров «Премьера» команда 12 STOREEZ создавала, вдохновляясь фактурами «театральных» материалов: черным бархатом, натуральными перьями, блеском. В нее вошли бархатное платье-футляр, коктейльное платье из алой драпированной тафты, облегающее бюстье из лакированной кожи. Кроме платьев в коллекции можно найти бархатные тройки и комплекты из фактурного твида на основе мягкой шерсти. Минималистичные жакеты с глубоким вырезом и поясом-тесьмой вместо пуговиц, а к ним — слегка укороченные брюки со стрелками и широкими манжетами. Съемка «Премьеры» проходила в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, а потому, чтобы продолжить театральную тему, с 23 ноября по 3 декабря во флагманских магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будет открыт «театральный буфет», где гостей угостят конфетами, бутербродами, кофе и игристым.

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