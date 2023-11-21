Индийское чудо

Правда ли, что в природе существует растение калир-канда, надолго утоляющее чувство голода?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mengshin Lin / AP Фото: Mengshin Lin / AP

Интернет-пользователи уже на протяжении нескольких лет рассказывают о чудесном индийском растении калир-канда, съев один-два листа которого якобы можно утолить голод на целую неделю. Утверждается, что его название переводится с местного наречия как «обмани желудок». В сети можно встретить даже отзывы покупателей биологически активных добавок для похудения с калир-кандой.

«Проверено» не удалось обнаружить информацию о растении под названием калир-канда за пределами русскоязычного интернета. Сведений о чудо-растении нет и в научных источниках, как отечественных, так и международных. Поиск по различным вариантам транслитерации названия калир-канда не дает результатов, причем не только на научных и энциклопедических порталах, но и в соцсетях. Учитывая, что английский — второй по популярности язык в Индии, то логично, что на местных сайтах калир-канда должна упоминаться и в английской транслитерации.

Можно было бы допустить, что растение известно исключительно неговорящим по-английски индийцам. Но попытка перевести запрос «обмани желудок» на самые популярные из сотни языков Индостана не дает никаких упоминаний о растении, листья которого утоляют голод.

В России пик популярности биодобавок для похудения с добавлением волшебного индийского растения пришелся на начало 2010-х. Ни одна ссылка на сайты, где они продавались, уже не работает, однако, судя по архивным копиям веб-страниц, покупателям обещали не только похудение, но и улучшение настроения, и даже повышение потенции. Судя по всему, если не изобретением, то популяризацией в рунете калир-канда обязана именно производителям БАДов, предлагавшим клиентам чудодейственное средство.

Вердикт — это неправда.