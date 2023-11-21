Власти Екатеринбурга закупили отечественные машины вместо иномарок

Администрация Екатеринбурга закупила для чиновников продукцию российского автопрома вместо иномарок. Ранее они передвигались на Toyota Camry, а теперь — на Lada Vesta.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщил портал E1.ru, в 2013 году городская администрация разместила тендер на покупку четырех Toyota Camry начальной ценой 4,5 млн руб. за все автомобили (по 1,1 млн руб. каждая машина). Осенью 2022 года мэрия решила купить 11 новых Lada Vesta, общая стоимость которых составила около 17,2 млн руб. (1,5 млн руб. за одну машину).

«Многие чиновники еще используют иномарки. Например, мэр Алексей Орлов ездит на Toyota Land Cruiser, а губернатор Евгений Куйвашев — на Lexus LX570»,— передает издание.

Еще в прошлом году в мэрии пояснили, что прекращение закупок Toyota связано с приостановкой выпуска данной марки автомобилей в России. При этом те машины, что еще есть на рынке, «очень дорогие». Автопарк горадминистрации обновляется в среднем раз в 10 лет, для чего ежегодно закупается 7-8 новых автомобилей.

Полина Хабарова

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