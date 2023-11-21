Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» Надежда Судденок вышла на свободу

Владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ООО «Бизнес спорт Кемерово» Надежда Судденок, осужденная по первому уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», освобождена от отбытия наказания в местах заключения по состоянию здоровья. Об этом «Ъ-Сибирь», сообщил один из адвокатов в данном уголовном процессе, не уточняя время и обстоятельства освобождения. Представитель потерпевших по делу Анна Воронкина сообщила, что не знает об освобождении Надежды Судденнок. Она отметила, что потерпевших обязаны уведомлять об условно-досрочном освобождении, однако «они не были информированы даже об отправке осужденной в место отбывания наказания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

10 ноября 2021 года Заводский районный суд приговорил ее к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Кемеровский областной суд при рассмотрений апелляций на приговор сократил срок наказания на 2 месяца.

Вместе с ней были осуждены и приговорены к различным срокам наказания еще семь человек бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ) Юлия Богданова, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель охраны «Зимней вишни» Сергей Антюшин, кемеровские пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, директор ООО «Системный интегратор» (обслуживало систему пожарной безопасности в здании ТРЦ) Игорь Полозиненко и сотрудник ООО Александр Никитин. Первые четверо до оглашения приговора находились под стражей с апреля 2018 года. В пожаре в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года погибло 60 человек.

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Игорь Лавренков, Кемерово