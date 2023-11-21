Зарубежные СМИ: Как увольнение главы OpenAI повлияло на сотрудников?

Сотрудники OpenAI пригрозили увольнением, если в компанию не вернется Сэм Альтман. Коллектив готов перейти в Microsoft, куда и переманили бывшего главу фирмы-разработчика искусственного интеллекта. Открытое письмо подписал даже один из членов совета директоров, который проголосовал за отставку Альтмана. The Wall Street Journal пишет о его раскаянии. Западные СМИ внимательно следят за происходящим в Кремниевой долине и признают, что будущее OpenAI под угрозой, если конфликт затянется. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Открытое письмо в поддержку Сэма Альтмана подписали почти все 700 сотрудников OpenAI. Они требуют отставки совета директоров и грозятся уйти сами, если их бывшего начальника, уволенного 17 ноября, не вернут. «Ваши действия показали, что вы не способны контролировать компанию. Мы не можем работать на людей или с людьми, которым не хватает компетентности, рассудительности и заботы о нашей миссии и сотрудниках»,— цитирует документ The Guardian. В письме также сказано, что коллектив готов перейти в Microsoft вслед за бывшим руководством.

Как выяснила The Wall Street Journal, среди подписантов был Илья Суцкевер, один из четырех членов совета директоров, который проголосовал за отставку Альтмана. Он публично заявил, что глубоко сожалеет о своем участии в действиях совета. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы воссоединить компанию»,— написал он в соцсети X (бывший Twitter). По данным издания, Суцкевер изменил решение после разговора с женой Грега Брокмана — президента OpenAI, который уволился в знак солидарности с Альтманом. Она якобы плакала и умоляла сооснователя компании поменять позицию.

Вернуть Сэма Альтмана пытаются и крупнейшие инвесторы компании, пишет Bloomberg. А некоторые даже готовы судиться с нынешним руководством. Инвесторы настаивают, что сам Альтман очень хочет вернуться в компанию.

Но теперь и Microsoft не против возвращения Альтмана, продолжает агентство, хотя и с парой ключевых условий. По словам источников Bloomberg, нынешнему совету директоров OpenAI придется уйти в отставку, а руководство должно гарантировать, что подобные потрясения никогда не повторятся. Как заявил глава корпорации Сатья Наделла, «независимо от того, где находится Сэм, он работает с Microsoft».