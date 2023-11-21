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Большую часть купленных для Нижнего Новгорода ретротрамваев отправили на ремонт

Девять из одиннадцати ретротрамваев, закупленных для Нижнего Новгорода в 2021 году, в настоящее время находятся на гарантийном ремонте на АО «Уралтрансмаш», сообщили «Ъ-Приволжье» в областном минтрансе.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным министерства, оставшиеся три ретротрамвая работают на кольцевом маршруте №2 в центре города, а также маршруте №11.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году Нижний Новгород закупил в лизинг 11 ретро-трамваев к юбилею города. Поставкой трамваев занимался «Сбербанк Лизинг», стоимость контракта составила 946 млн руб.

При проведении закупки ООО «ПК Транспортные системы» подало жалобу в ФАС РФ, заявив, что под указанные в конкурсной документации параметры подходят только вагоны производства АО «Уралтрансмаш». Компания просила отменить неконкурентные торги, но позже отозвала вою жалобу.

Андрей Репин

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