Большую часть купленных для Нижнего Новгорода ретротрамваев отправили на ремонт

Девять из одиннадцати ретротрамваев, закупленных для Нижнего Новгорода в 2021 году, в настоящее время находятся на гарантийном ремонте на АО «Уралтрансмаш», сообщили «Ъ-Приволжье» в областном минтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным министерства, оставшиеся три ретротрамвая работают на кольцевом маршруте №2 в центре города, а также маршруте №11.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году Нижний Новгород закупил в лизинг 11 ретро-трамваев к юбилею города. Поставкой трамваев занимался «Сбербанк Лизинг», стоимость контракта составила 946 млн руб.

При проведении закупки ООО «ПК Транспортные системы» подало жалобу в ФАС РФ, заявив, что под указанные в конкурсной документации параметры подходят только вагоны производства АО «Уралтрансмаш». Компания просила отменить неконкурентные торги, но позже отозвала вою жалобу.

Андрей Репин