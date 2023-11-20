Нижегородский губернатор предложил запретить аборты в частных клиниках региона

Нижегородский губернатор Глеб Никитин внес в законодательное собрание региона проект закона, в котором предлагается запретить частным клиникам проводить аборты. В государственных клиниках предлагают сократить срок, при котором можно искусственно прервать беременность, с двенадцати до восьми недель. Законопроект разработало министерство здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глеб Никитин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Чиновники предлагают рассмотреть законопроект и направить его в качестве инициативы в Госдуму, чтобы федеральные коллеги внесли поправки в статью 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан».

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, инициатива позволит улучшить демографическую ситуацию в стране и уменьшить количество осложнений во время и после искусственного прерывания беременности.

По мнению минздрава, в частных клиниках нет возможностей и навыков оказания медицинской помощи в случае осложнений, не соблюдается «неделя тишины». В негосударственных медучреждениях женщин не консультируют психологи и юристы и не рассказывают о мерах соцподдержки семей с детьми, уверены чиновники.

Елена Ковалева, Нижний Новгород