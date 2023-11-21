Адвокат получил срок

Коллегия присяжных заседателей в Иркутском областном суде вынесла обвинительный вердикт в отношении Алексея Торопа, бывшего члена областной коллегии адвокатов. Он обвинялся в совершении 40 различных преступлений, в числе которых девять изнасилований, 30 эпизодов получения сексуальных услуг от несовершеннолетних и одно убийство, сопряженное с изнасилованием 15-летней девочки. Убийство было совершено еще в 2007 году, Алексей Тороп, работая тогда следователем прокуратуры, сам же его и расследовал. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Присяжные признали его вину в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних и в убийстве, причастность к изнасилованиям была доказана лишь частично. Суд приговорил Торопа к 22 годам колонии строгого режима. Своей вины Алексей Тороп не признал, ранее он заявлял о непричастности к совершенным преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Алексея Торопа Фото: Архив Алексея Торопа

Иркутский областной суд 20 ноября вынес приговор в отношении Алексея Торопа, состоявшего ранее в областной коллегии адвокатов. Как сообщает региональный СКР, мужчина признан виновным в совершении 30 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием).

«Следствием и судом установлено, что в марте 2007 года в поселке Балаганск Иркутской области было совершено изнасилование и убийство 15-летней девочки. Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В начале 2020 года в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель Балаганска, являвшийся в то время адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов. В ходе следствия удалось собрать доказательства причастности фигуранта к совершению ряда преступлений сексуального характера, которые были совершены им на территории Балаганска в 2007 году и в период с 2018 по 2020 год»,— отмечают в СКР.

В областном суде, в свою очередь, добавляют, что дело, рассмотрение по которому было начато в октябре 2022 года, изначально содержало большее количество эпизодов преступлений, в которых обвинялся подозреваемый. В частности, ему вменялось девять эпизодов изнасилований. Обвиняемый сам ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

«В связи с тем, что в уголовном деле содержатся эпизоды по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности, судебное разбирательство проходило в закрытом режиме»,— отмечают в суде.

Алексею Торопу назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием заключения в колонии строгого режима. Источник „Ъ“, знакомый с ходом вынесения приговора, сообщил, что «Тороп выслушал вердикт без особых эмоций, своей вины не признал». Приговор не вступил в законную силу. Еще один источник „Ъ“, осведомленный о ходе расследования, также уточнил, что ранее экс-адвокат, находящийся в СИЗО с 2020 года, заявлял о непричастности к вменяемым ему преступлениям, называя их «оговорами».

Ранее сообщалось, что убийство и изнасилование 15-летней школьницы в поселке Балаганск считается самым ранним преступлением, совершенным Торопом. Школьница пропала в вечернее время по дороге из дома в сельский клуб. На следующий день ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено на территории поселка. В совершении преступления заподозрили местного жителя, ранее судимого за изнасилование. Однако дело в его отношении спустя год пришлось закрыть за недоказанностью.

На тот момент Алексей Тороп являлся сотрудником районной прокуратуры и лично занимался расследованием убийства и изнасилования школьницы. После его задержания представителям следственных органов удалось собрать доказательства причастности адвоката к совершению целой серии преступлений сексуального характера. СКР установил, что обвиняемый на протяжении нескольких лет совершал изнасилования женщин, а также занимался сексом с несовершеннолетними девочками. Одна из жертв обращалась к нему как к адвокату за оказанием юридической помощи и была подвергнута насилию.

Расследование велось на протяжении более двух лет. Объем получившегося уголовного дела составил 52 тома. Представители следствия утверждают, что ими была собрана полная доказательственная база, по делу проведено более 40 различных экспертиз, допрошено свыше 350 свидетелей.

„Ъ“ не удалось ознакомиться с позицией защиты обвиняемого в связи с тем, что информация о его адвокатах не раскрывается.

Влад Никифоров, Иркутск