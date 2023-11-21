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Рост ставки тормозит спрос

В Челябинской области второй месяц подряд снижается выдача автокредитов

В октябре 2023 года количество выданных автокредитов в Челябинской области сократилось почти на 6% по сравнению с сентябрем, до 2,4 тыс. единиц. Падение наблюдается уже второй месяц подряд: в сентябре выдача снизилась на 6,6% к августу. По сравнению с прошлым годом рынок автокредитования показывает рост на 57% в октябре. Эксперты считают, что сокращение спроса на кредиты и автомобили в целом вызвано ростом ключевой ставки и цен на машины. Участники рынка не ожидают увеличения продаж как минимум до весны 2024 года.

Эксперты связывают снижение спроса с ростом ключевой ставки и цен на автомобили

Эксперты связывают снижение спроса с ростом ключевой ставки и цен на автомобили

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты связывают снижение спроса с ростом ключевой ставки и цен на автомобили

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Челябинской области в октябре 2023 года было выдано 2466 кредитов на покупку новых и подержанных легковых автомобилей. По данным Национального кредитного бюро (НБКИ), это на 5,9% меньше, чем в сентябре, когда банки выдали 2620 займов этого вида. Сокращение рынка автокредитования наблюдается в регионе второй месяц подряд: в сентябре по сравнению с августом падение составило 6,6%.

По сравнению с октябрем 2022 года выдача автокредитов в Челябинской области выросла на 57%. Годом ранее показатель составлял 1,5 тыс. займов этого вида. По итогам третьего квартала к аналогичному периоду прошлого года рынок показывал рост в полтора раза. По количеству автокредитов Южный Урал стабильно входит в десятку регионов РФ. В октябре субъект занимал восьмое место.

В целом по России снижение выдачи кредитов на покупку автомобилей наблюдается третий месяц подряд. В октябре жители страны взяли 79,4 тыс. займов, что на 4,2% меньше, чем в сентябре. В годовом выражении зафиксирован рост на 41,6%. Наибольшее падение рынка автокредитования в октябре по сравнению с сентябрем зарегистрировано в Омской области — на 14,1%, Красноярском крае — на 11,3%, Свердловской области — на 8,3% и Чувашии — на 8,1%. В некоторых регионах из топ-30 выдача кредитов на покупку машин выросла. Это Тульская (+14,4%), Белгородская (+5,4%), Саратовская (+3,7%) и Тюменская (+2,1%) области, а также Удмуртия (+1,8%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что снижение выдачи автокредитов, вероятнее всего, свидетельствует о некоторой стабилизации на рынке. «В целом, по сравнению с прошлым годом число выданных кредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования»,— говорит господин Волков. В НБКИ отмечают, что значительный рост показателей в годовом выражении объясняется «радикальным падением» выдачи автокредитов в 2022 году.

Представители банков в Челябинской области не фиксируют сокращение рынка автокредитования в октябре. «В Челябинской области клиенты банка “Открытие” в октябре оформили автокредитов на сумму более 410 млн руб., в сентябре текущего года — более 320 млн руб. В количественном отношении также наблюдается рост выдачи порядка 26% месяц к месяцу»,— рассказали «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе «Открытия».

В пресс-службе ВТБ сообщили, что не видят сокращения объемов автокредитования на Южном Урале.

«По итогам октября в Челябинской и Курганской областях клиенты банка ВТБ оформили кредитов на покупку автомобилей в сумме на 769 млн руб., тогда как в сентябре — на 713 млн руб. По прогнозам экспертов банка, рост объема выдачи в ближайшей перспективе продолжится»,— прокомментировали в пресс-службе ВТБ.

Руководитель управления аналитических исследований инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров считает, что снижающаяся динамика выдачи кредитов на покупку автомобилей сохраняется на фоне роста ключевой ставки и общего ужесточения условий кредитования. «Кроме того, надо учесть и то, что в существенной мере отложенный спрос реализовался в предыдущие месяцы после того, как рынок начал насыщаться китайскими авто. Пока же неблагоприятное сочетание высокой закупочной цены из-за курса и высоких ставок по кредитам будет тормозить продажи»,— подчеркивает эксперт.

Аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов согласен с тем, что снижение выдачи в первую очередь обусловлено ростом ключевой ставки Центробанка. «Кроме того, в июле — августе наблюдался всплеск выдачи автокредитов, поскольку в эти месяцы в страну было ввезено большое количество машин по параллельному импорту, к тому же в ожидании действий ЦБ по ужесточению монетарной политики люди, которые планировали купить автомобиль в кредит, стремились это сделать быстрее. Поэтому высокая база летних месяцев также могла внести свой вклад в ослабление выдачи автокредитов в последующие месяцы»,— отмечает эксперт.

Генеральный директор компании «Планета авто» Андрей Кольцук в разговоре с «Ъ-Южный Урал» подтвердил снижение продаж легковых автомобилей в последние месяцы. По его словам, рост в первой половине года был обусловлен отложенным спросом на фоне падения 2022 года, однако сейчас из-за существенного подорожания стоимости кредитов и самих автомобилей южноуральцы не торопятся покупать машины. Господин Кольцук считает, что роста продаж и автокредитования не стоит ждать как минимум до весны 2024 года.

Юлия Гарипова

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