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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

ПСБ запустил платежные стикеры для премиальных клиентов. Они созданы на базе национальной платежной системы «Мир». Кроме бесконтактной оплаты и снятия наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров бонусная программа ПСБ позволяет владельцу стикера получать до 10% кешбэка. Также клиенты получают бонусные вознаграждения от платежной системы «Мир» при оплате покупок в торговых точках партнеров. Новое платежное решение имеет высокий уровень защиты: наклеиваемая часть стикера не содержит ни CVP-кода, ни срока действия, ни номера. На стикер клиент устанавливает пин-код, как на обычную карту, и может самостоятельно настроить лимиты по суммам платежных операций. Заказать стикер можно через своего персонального менеджера.

Средняя выручка российских предпринимателей, продающих свои товары на маркетплейсах, выросла почти на 40% в этом году и составила почти 762 тыс. руб. в месяц. В прошлом году этот показатель составлял около 547 тыс. Об этом говорится в совместном исследовании «Яндекс Маркета» и сервиса «Точка маркетплейсы». Среди московских предпринимателей лишь 17% занимаются онлайн-торговлей.

Спрос на серебро в мире в 2023 году снизится на 10%, до 1,14 млрд тройских унций, из-за падения интереса у инвесторов и спроса в ювелирном секторе. Об этом говорится в ежегодном обзоре The Silver Institute, подготовленном совместно с консалтинговой компанией Metals Focus. Падение общего спроса ожидается, несмотря на рост потребления металла в промышленности на 8%, до исторического максимума в 632 млн унций, отмечает организация.

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