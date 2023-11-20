Ядовитые пары

Правда ли, что ртутью из разбитого градусника можно серьезно отравиться?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Действительно, ртуть и многие ее соединения ядовиты и могут оказать воздействие на нервную, дыхательную, пищеварительную и иммунную системы, способны повредить почки, кожу и глаза. В организм человека в быту ртуть может попасть тремя путями: ее съедают, вдыхают ее пары, или она контактирует с кожей.

Съесть ртуть из градусника абсолютно неопасно, так как организмом всасывается менее 0,1% поглощенного металла. Более того, в литературе описан потрясающий случай: мужчина намеренно проглотил 3 кг жидкой ртути. Для сравнения, в бытовом термометре ее всего 1 г. На удивление врачей при изначально запредельно высокой концентрации в моче и крови почти вся ртуть в течение 10 дней вышла из организма через кишечник, а спустя еще 10 месяцев анализы пациента пришли в норму.

Второй путь, которым ртуть может попасть в организм, — это вдыхание ее паров. Такой вариант намного опаснее: порядка 80% паров попадает в легкие, а оттуда током крови разносится по организму. Однако паниковать рано — чтобы получить смертельную дозу, нужно одновременно разбить три градусника в герметичном помещении и сознательно оставаться там продолжительное время. Чтобы полностью обезопасить себя, достаточно открыть окно в комнате с разбитым градусником и выйти из нее.

И третий потенциальный путь отравления — через кожные покровы. Однако ртуть — слишком плотный металл и в кожу не впитывается. Но собирать его голыми руками не стоит потому, что через повреждения кожного покрова он может проникнуть в кровь, а его пары — попасть с кожи в легкие.

Вердикт — это неправда.