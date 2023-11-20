«Соврудник» планирует построить золотоизвлекательную фабрику за 13 млрд рублей

Компания «Соврудник» (входит в группу компаний «Южуралзолото») планирует построить в Северо-Енисейском районе Красноярского края новую золотоизвлекательную фабрику, сообщается на сайте «Енисейской Сибири». Инвестиции в проект – 13 млрд руб. Мощность фабрики составит 4 млн тонн руды в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Объект будет расположен на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла – на базе действующей промплощадки «Эльдорадо». «Необходимость строительства фабрики непосредственно у месторождений Эльдорадинского рудного узла обусловлена значительным увеличением объемов добываемой здесь руды – с 1,5 до 4 млн тонн в год»,– говорится в сообщении. Планируется, что фабрика будет введена в эксплуатацию в 2026 году, а к 2028 году выйдет на полную производственную мощность.

ООО «Соврудник» зарегистрировано на территории Красноярского края. Реализует масштабный инвестиционный проект по строительству горно -обогатительного комбината на месторождении «Высокое». Выручка, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году – 20,4 млрд руб., чистая прибыль – 2,7 млрд руб.

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Оксана Павлова