«Ключевая черта предпринимателя — в любой ситуации находить новые возможности»

На фоне ухода западных брендов рынок франчайзинга в России кажется заметно оживленным. По некоторым оценкам, совокупный оборот в минувшем году вырос почти на 20%. Интенсивно развивается обратный франчайзинг и в ритейле, в том числе продуктовом. Какие тренды можно отметить? И чем открытие франшиз может быть интересно бизнесу? Эти и другие вопросы ведущая “Ъ FM” Дарья Надина обсудила с директором департамента франчайзинга «Пятерочки» Михаилом Кольцовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Пятерочки» Фото: Пресс-служба «Пятерочки»

— Рынок франчайзинга в России за 2022 год вырос на 19%, во франшизах занято уже более 1,2 млн человек. Активно развивает направление и продовольственный ритейл, в том числе «Пятерочка», но компания работает по обратной франшизе. Что это такое?

— Основное отличие обратного франчайзинга от прямого состоит в том, что во втором случае все первоначальные расходы на закупку товара, на логистику, на контроль заказа и необходимых объемов для этого заказа ложатся на франчайзи. В то время как при обратном франчайзинге и расходы, и процессы ложатся на правообладателя, то есть на нас, на «Пятерочку». Нашему франчайзи не надо думать о том, сколько ему того или иного товара заказать, как этот товар привезти, в какой день, в какое время.

— Вы описали довольно много преимуществ для предпринимателей, которые входят в этот бизнес. Но в то же время сейчас на рынке франшиз в России, насколько я понимаю, есть варианты и попроще — те же самые пункты выдачи заказов, например.

— Это философский вопрос. Мы не продаем франшизу продуктового магазина или франшизу «магазина у дома» — мы продаем франшизу бренда, который работает на рынке более 20 лет. Мы продаем франшизу лидера рынка в индустрии. И покупая франшизу бренда «Пятерочка», ты точно можешь быть уверен, что в течение следующих 10-30 лет с этим брендом ничего не случится: он не уйдет с рынка, условно говоря. Компании, которые предлагают франшизу со входом в 1-3 млн руб., могут выстрелить, но всегда есть предпринимательский риск - риск того, что компания не переживет кризис. Большому сильному бренду такое не грозит, а если и грозит, то с очень маленькой вероятностью.

— А какой у вас порог входа?

— От 15 млн руб. Понятно, что многое зависит от формата: чем больше площадь магазина, тем дороже стоит его открыть. Но в то же время тем больше магазин генерирует выручку и, соответственно, доход в абсолюте.

— Как в целом меняется рынок франшиз в последние полтора года?

— Согласно статистике, спрос на франшизу и вообще открытие юридических лиц сократился очень сильно. То есть предприниматели затаились, находились в ожидании того, что будет происходить. Но уже в начале декабря прошлого года, например, спрос на франшизу «Пятерочки» восстановился, и мы идем с нарастанием с тех пор.

Второй аспект, который тоже влияет на спрос на франчайзинговые модели бизнеса, — это уход международных игроков. И это, безусловно, положительно отразилось и на нас, на развитии франчайзинга в «Пятерочке». Потому что мы все знаем и слышали истории про международные бренды, которые уходили или находились в каком-то подвешенном состоянии. Конечно, надо понимать, что всеми этими торговыми точками управляют российские предприниматели. И поскольку эти точки были открыты по франшизе или по субфраншизе, как в случае с международными брендами общепита, решение головной компании уйти принесло вред этим людям, которые в них инвестировали.

— То есть лучше вкладываться в российские франшизы.

— По большому счету, с нами ничего не произошло, у нас спрос увеличился. В том числе и потому что предприниматели, которые работают по франшизе с ушедшими международными брендами, сейчас приходят к нам. И мы ведем с ними переговоры о том, как развивать бизнес «Пятерочки» по франшизе.

— Насколько сейчас удачное время для того, чтобы начинать свой бизнес и в целом заниматься предпринимательством?

— Ключевой чертой предпринимателей является то, что они никогда не вешают нос и всегда, в любой ситуации хотят заработать. Поэтому я считаю, что предпринимательство в России будет развиваться. Мы видим это по увеличенному спросу на франшизу «Пятерочки» — предприниматели к нам приходят, хотят вместе с нами запускать бизнес. Кто-то приходит с большими инвестициями, кто-то приходит, чтобы открыть один магазин и взять половину в кредит или оборудование в лизинг и так далее, просит нас помочь с этим. Опять же, главная черта российского предпринимателя в том, чтобы, подстраиваясь под любые ситуации, находить новые возможности.