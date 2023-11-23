Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Дональдс во время концерта

Фото: Crocus Эндрю Дональдс во время концерта

Фото: Crocus

В Москву с новой программой возвращается ямайский регги-исполнитель Эндрю Дональдс. Публике он известен прежде всего по работе в эмбиент-коллективе Enigma. В 1998 году продюсер Мишель Крету предложил Дональдсу принять участие в проекте, вместе они записали несколько альбомов. 7 декабря вокалист выступит на сцене концертного зала «Крокус Сити Холл» в сопровождении струнного оркестра. Дональдс планирует исполнить для российской публики свои главные хиты, а также обещает несколько премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В салоне свадебной и вечерней моды Blanche

Фото: Blanche В салоне свадебной и вечерней моды Blanche

Фото: Blanche

В галереях «Времена года» на Кутузовском проспекте открылся салон свадебной и вечерней моды Blanche. В ассортименте — модели от более чем 30 дизайнеров в разных стилях, в числе которых Reem Acra, Galia Lahav, Savin, Gatti Nolli, Tal Kedem, Estee, а также собственная капсульная коллекция бренда. В нее вошли свадебные и вечерние платья лаконичного дизайна. В Blanche можно выбрать не только платье, но и обувь (например, от Emmy London, обувающей британскую королевскую семью), а также аксессуары и украшения, в частности, от ювелирного дома Keren Wolf.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зубные пасты Marvis из новой линейки Garden Collection

Фото: Marvis Зубные пасты Marvis из новой линейки Garden Collection

Фото: Marvis

Тем, кто предпочитает зубные пасты с нестандартным вкусом и ароматом, знаком флорентийский бренд Marvis. Он выпускает пасты с ароматом жасмина, имбиря, корицы, лакрицы, а также сезонные линии. В новой Garden Collection три премьеры: Kissing Rose с запахом цветущего шиповника, Dreamy Osmanthus — с характерной для этого цветка свежестью и абрикосовой сливочностью, а Sinous Lily подойдет любителям насыщенных белоцветочных ароматов и благоухания сирени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светильник Light Ring Polygonal Evo от Henge

Фото: Henge Светильник Light Ring Polygonal Evo от Henge

Фото: Henge

Итальянский дизайнер Массимо Кастанья представил новую потолочную версию своего культового светильника для марки Henge — Light Ring Polygonal Evo. Это конструкция с тремя асимметричными металлическими многоугольниками разного размера, в которые встроены светодиоды. Они направлены внутрь или вниз, что позволяет создавать разные сценарии освещения интерьера. Светильники изготовляются вручную, поэтому абсолютно одинаковых не бывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель от флорентийской фабрики Silvano Grifoni

Фото: Silvano Grifoni Мебель от флорентийской фабрики Silvano Grifoni

Фото: Silvano Grifoni

Флорентийская мебельная фабрика Silvano Grifoni уже более 60 лет выпускает авторские произведения для интерьера. Глава фирмы Андреа Грифони, обучавшийся мастерству краснодеревщика, курирует все процессы производства. Коллекция 2023 года была создана под его руководством. Отличительные ее черты — ручная резьба, изящные силуэты мебели и светильников, отделки из состаренного белого лака, элегантный вневременной дизайн. Предметы одинаково хороши в классической и современной обстановке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подвесы Pirex от флорентийской фабрики Arizzi

Фото: Arizzi Подвесы Pirex от флорентийской фабрики Arizzi

Фото: Arizzi

Осенью и зимой остро ощущается недостаток солнца — тем важнее продумать грамотное освещение в квартире, комбинируя разные источники. Для точечной подсветки подойдут, например, подвесы Pirex — новинка флорентийской фабрики Arizzi. Декоративные патроны вытянутой формы выполнены из латуни, любимого материала Arizzi, который дает дополнительное теплое сияние и хорошо сочетается с цветным стеклом плафона. Модель выпускается в трех размерах, подвесы отлично смотрятся как поодиночке, так и группой.