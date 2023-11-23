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Коммерсантъ FM
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Надежная защита

Уход за кожей в период холодов

Современные косметические средства позволяют проводить ухаживающие процедуры салонного уровня самостоятельно в домашних условиях, что особенно важно зимой, когда кожа становится суше и чувствительнее и требует постоянной защиты. При этом меняется и сам уход. В паре с омолаживающими кремами в этом сезоне почти все ведущие косметические марки выпустили высококонцентрированные сыворотки, предназначенные для укрепления естественного защитного барьера кожи и улучшения ее текстуры.

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Hydro-Lift Eye Patches, омолаживающие патчи для области вокруг глаз «Лифтинг и увлажнение», MBR CytoLine

Hydro-Lift Eye Patches, омолаживающие патчи для области вокруг глаз «Лифтинг и увлажнение», MBR CytoLine

Фото: MBR

The Better B Niacinamide Serum, сыворотка для выравнивания структуры кожи, Dr. Barbara Sturm

The Better B Niacinamide Serum, сыворотка для выравнивания структуры кожи, Dr. Barbara Sturm

Фото: Dr. Barbara Sturm

Resveratrol-Lift Firming Eye, крем-гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга, Caudalie

Resveratrol-Lift Firming Eye, крем-гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга, Caudalie

Фото: Caudalie

«Cияние молодости», антивозрастная сыворотка-эликсир с эффектом мгновенного лифтинга, Anne Semonin

«Cияние молодости», антивозрастная сыворотка-эликсир с эффектом мгновенного лифтинга, Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Cryo-Flash Cream-Mask, омолаживающая криомаска для лица с эффектом лифтинга и сияния кожи, Clarins

Cryo-Flash Cream-Mask, омолаживающая криомаска для лица с эффектом лифтинга и сияния кожи, Clarins

Фото: Clarins

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Hydro-Lift Eye Patches, омолаживающие патчи для области вокруг глаз «Лифтинг и увлажнение», MBR CytoLine

Фото: MBR

The Better B Niacinamide Serum, сыворотка для выравнивания структуры кожи, Dr. Barbara Sturm

Фото: Dr. Barbara Sturm

Resveratrol-Lift Firming Eye, крем-гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга, Caudalie

Фото: Caudalie

«Cияние молодости», антивозрастная сыворотка-эликсир с эффектом мгновенного лифтинга, Anne Semonin

Фото: Anne Semonin

Cryo-Flash Cream-Mask, омолаживающая криомаска для лица с эффектом лифтинга и сияния кожи, Clarins

Фото: Clarins

Наносить сыворотку рекомендуется перед кремом, чтобы усилить его эффект. Добиться еще больших результатов позволяют массажеры для лица. Их использование способствует лучшему проникновению косметических продуктов в глубокие слои кожи. Среди новинок есть роллеры, которые действуют точечно на определенную область, например, разглаживают мимические морщины или устраняют отечность под глазами, тонизируют особенно чувствительную кожу вокруг губ.

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The Sculpting Duo, набор для скульптурирования лица: портативный ролик для контурного массажа лица и омолаживающая подтягивающая сыворотка, Mila Moursi

The Sculpting Duo, набор для скульптурирования лица: портативный ролик для контурного массажа лица и омолаживающая подтягивающая сыворотка, Mila Moursi

Фото: Mila Moursi

BEAR 2 eyes &amp; lips, массажер для точечного воздействия на область вокруг глаз и губ, Foreo

BEAR 2 eyes & lips, массажер для точечного воздействия на область вокруг глаз и губ, Foreo

Фото: Foreo

Hyaluronic Eye Serum, увлажняющая сыворотка для кожи вокруг глаз, By Terry

Hyaluronic Eye Serum, увлажняющая сыворотка для кожи вокруг глаз, By Terry

Фото: By Terry

Green Solution, омолаживающая маска для лица с фруктовыми экстрактами натурального происхождения и витаминами, Lili Margo

Green Solution, омолаживающая маска для лица с фруктовыми экстрактами натурального происхождения и витаминами, Lili Margo

Фото: Lili Margo

Adaptogen Moisturising Cream, увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи, Payot

Adaptogen Moisturising Cream, увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи, Payot

Фото: Payot

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The Sculpting Duo, набор для скульптурирования лица: портативный ролик для контурного массажа лица и омолаживающая подтягивающая сыворотка, Mila Moursi

Фото: Mila Moursi

BEAR 2 eyes & lips, массажер для точечного воздействия на область вокруг глаз и губ, Foreo

Фото: Foreo

Hyaluronic Eye Serum, увлажняющая сыворотка для кожи вокруг глаз, By Terry

Фото: By Terry

Green Solution, омолаживающая маска для лица с фруктовыми экстрактами натурального происхождения и витаминами, Lili Margo

Фото: Lili Margo

Adaptogen Moisturising Cream, увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи, Payot

Фото: Payot

Из активных ингредиентов самые востребованные в наступившем сезоне — гиалуроновая кислота, антиоксидант витамин B3 (ниацинамид), биопептиды, масла, экстракты морских водорослей и некоторых целебных растений-адаптогенов (тех, которые научились приспосабливаться к самым экстремальным климатическим условиям, например, женьшеня или родиолы розовой). Считается, что они помогут и клеткам кожи адаптироваться к наступлению холодов.

Ирина Кириенко

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