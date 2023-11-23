Надежная защита

Современные косметические средства позволяют проводить ухаживающие процедуры салонного уровня самостоятельно в домашних условиях, что особенно важно зимой, когда кожа становится суше и чувствительнее и требует постоянной защиты. При этом меняется и сам уход. В паре с омолаживающими кремами в этом сезоне почти все ведущие косметические марки выпустили высококонцентрированные сыворотки, предназначенные для укрепления естественного защитного барьера кожи и улучшения ее текстуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Hydro-Lift Eye Patches, омолаживающие патчи для области вокруг глаз «Лифтинг и увлажнение», MBR CytoLine Фото: MBR The Better B Niacinamide Serum, сыворотка для выравнивания структуры кожи, Dr. Barbara Sturm Фото: Dr. Barbara Sturm Resveratrol-Lift Firming Eye, крем-гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга, Caudalie Фото: Caudalie «Cияние молодости», антивозрастная сыворотка-эликсир с эффектом мгновенного лифтинга, Anne Semonin Фото: Anne Semonin Cryo-Flash Cream-Mask, омолаживающая криомаска для лица с эффектом лифтинга и сияния кожи, Clarins Фото: Clarins Следующая фотография 1 / 5 Hydro-Lift Eye Patches, омолаживающие патчи для области вокруг глаз «Лифтинг и увлажнение», MBR CytoLine Фото: MBR The Better B Niacinamide Serum, сыворотка для выравнивания структуры кожи, Dr. Barbara Sturm Фото: Dr. Barbara Sturm Resveratrol-Lift Firming Eye, крем-гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга, Caudalie Фото: Caudalie «Cияние молодости», антивозрастная сыворотка-эликсир с эффектом мгновенного лифтинга, Anne Semonin Фото: Anne Semonin Cryo-Flash Cream-Mask, омолаживающая криомаска для лица с эффектом лифтинга и сияния кожи, Clarins Фото: Clarins

Наносить сыворотку рекомендуется перед кремом, чтобы усилить его эффект. Добиться еще больших результатов позволяют массажеры для лица. Их использование способствует лучшему проникновению косметических продуктов в глубокие слои кожи. Среди новинок есть роллеры, которые действуют точечно на определенную область, например, разглаживают мимические морщины или устраняют отечность под глазами, тонизируют особенно чувствительную кожу вокруг губ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография The Sculpting Duo, набор для скульптурирования лица: портативный ролик для контурного массажа лица и омолаживающая подтягивающая сыворотка, Mila Moursi Фото: Mila Moursi BEAR 2 eyes & lips, массажер для точечного воздействия на область вокруг глаз и губ, Foreo Фото: Foreo Hyaluronic Eye Serum, увлажняющая сыворотка для кожи вокруг глаз, By Terry Фото: By Terry Green Solution, омолаживающая маска для лица с фруктовыми экстрактами натурального происхождения и витаминами, Lili Margo Фото: Lili Margo Adaptogen Moisturising Cream, увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи, Payot Фото: Payot Следующая фотография 1 / 5 The Sculpting Duo, набор для скульптурирования лица: портативный ролик для контурного массажа лица и омолаживающая подтягивающая сыворотка, Mila Moursi Фото: Mila Moursi BEAR 2 eyes & lips, массажер для точечного воздействия на область вокруг глаз и губ, Foreo Фото: Foreo Hyaluronic Eye Serum, увлажняющая сыворотка для кожи вокруг глаз, By Terry Фото: By Terry Green Solution, омолаживающая маска для лица с фруктовыми экстрактами натурального происхождения и витаминами, Lili Margo Фото: Lili Margo Adaptogen Moisturising Cream, увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи, Payot Фото: Payot

Из активных ингредиентов самые востребованные в наступившем сезоне — гиалуроновая кислота, антиоксидант витамин B3 (ниацинамид), биопептиды, масла, экстракты морских водорослей и некоторых целебных растений-адаптогенов (тех, которые научились приспосабливаться к самым экстремальным климатическим условиям, например, женьшеня или родиолы розовой). Считается, что они помогут и клеткам кожи адаптироваться к наступлению холодов.

Ирина Кириенко