Надежная защита
Уход за кожей в период холодов
Современные косметические средства позволяют проводить ухаживающие процедуры салонного уровня самостоятельно в домашних условиях, что особенно важно зимой, когда кожа становится суше и чувствительнее и требует постоянной защиты. При этом меняется и сам уход. В паре с омолаживающими кремами в этом сезоне почти все ведущие косметические марки выпустили высококонцентрированные сыворотки, предназначенные для укрепления естественного защитного барьера кожи и улучшения ее текстуры.
Наносить сыворотку рекомендуется перед кремом, чтобы усилить его эффект. Добиться еще больших результатов позволяют массажеры для лица. Их использование способствует лучшему проникновению косметических продуктов в глубокие слои кожи. Среди новинок есть роллеры, которые действуют точечно на определенную область, например, разглаживают мимические морщины или устраняют отечность под глазами, тонизируют особенно чувствительную кожу вокруг губ.
Из активных ингредиентов самые востребованные в наступившем сезоне — гиалуроновая кислота, антиоксидант витамин B3 (ниацинамид), биопептиды, масла, экстракты морских водорослей и некоторых целебных растений-адаптогенов (тех, которые научились приспосабливаться к самым экстремальным климатическим условиям, например, женьшеня или родиолы розовой). Считается, что они помогут и клеткам кожи адаптироваться к наступлению холодов.