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Коммерсантъ FM
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Согревающие ноты

Мускус — сезонный аромат

Некоторые парфюмерные ноты и ингредиенты с приближением зимы становятся более притягательными вне зависимости от их попадания в тренды. Среди таких, например, мускусные композиции, создающие изящный теплый шлейф.

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Levant, парфюмерная вода, Ormonde Jayne. Ноты: бергамот, мандарин, цветы апельсина, пион, ландыш, жасмин, амбра, мускус

Levant, парфюмерная вода, Ormonde Jayne. Ноты: бергамот, мандарин, цветы апельсина, пион, ландыш, жасмин, амбра, мускус

Фото: Levant

Parfum 1, духи, Fugazzi. Ноты: цитрус, черная смородина, мята, мандарин, ладан, цветы апельсина, розовый перец, пачули, мускус, сандал, кедр

Parfum 1, духи, Fugazzi. Ноты: цитрус, черная смородина, мята, мандарин, ладан, цветы апельсина, розовый перец, пачули, мускус, сандал, кедр

Фото: Fugazzi

Musk Kashmir, парфюмерная вода, Attar Collection. Ноты: мускус, сандал, белый перец, гвоздика, гардения

Musk Kashmir, парфюмерная вода, Attar Collection. Ноты: мускус, сандал, белый перец, гвоздика, гардения

Фото: Attar

Wood Dew, парфюмерная вода, Nomenclature. Ноты: австралийский сандал, пало санто, белый мускус, азиатская груша, пион, персиковый нектар, чай матча, фиалка, турецкая роза

Wood Dew, парфюмерная вода, Nomenclature. Ноты: австралийский сандал, пало санто, белый мускус, азиатская груша, пион, персиковый нектар, чай матча, фиалка, турецкая роза

Фото: Nomanclature

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Levant, парфюмерная вода, Ormonde Jayne. Ноты: бергамот, мандарин, цветы апельсина, пион, ландыш, жасмин, амбра, мускус

Фото: Levant

Parfum 1, духи, Fugazzi. Ноты: цитрус, черная смородина, мята, мандарин, ладан, цветы апельсина, розовый перец, пачули, мускус, сандал, кедр

Фото: Fugazzi

Musk Kashmir, парфюмерная вода, Attar Collection. Ноты: мускус, сандал, белый перец, гвоздика, гардения

Фото: Attar

Wood Dew, парфюмерная вода, Nomenclature. Ноты: австралийский сандал, пало санто, белый мускус, азиатская груша, пион, персиковый нектар, чай матча, фиалка, турецкая роза

Фото: Nomanclature

Трудно сказать, когда впервые в парфюмерии стали использовать мускус. С глубокой древности составы на основе черного мускуса — вещества, вырабатываемого железами некоторых животных (например, кабарги), использовались в качестве медицинских снадобий и афродизиаков. В конце XIX и XX веке парфюмеры научились получать мускус растительного происхождения и синтезировать материалы с похожим ароматом. Приобрели популярность ароматы с доминирующей нотой белых мускусов — более свежих. Их стали смешивать с ванилью, пряностями и цитрусом.

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I See The Clouds Go By, парфюмерная вода, Floraiku. Ноты: белый мускус, абсолю черной смородины, цветы вишни

I See The Clouds Go By, парфюмерная вода, Floraiku. Ноты: белый мускус, абсолю черной смородины, цветы вишни

Фото: Floraiku

Musk, парфюмерная вода, Etro. Ноты: вербена, бергамот, грейпфрут, сандал, кедр, гваяк, белая роза, мускус

Musk, парфюмерная вода, Etro. Ноты: вербена, бергамот, грейпфрут, сандал, кедр, гваяк, белая роза, мускус

Фото: Etro

Musk Complexity, парфюмерная вода, New Notes. Ноты: ром, лимон, имбирь, красные фрукты, бергамот, жасмин, лабданум, корица, тростниковый сахар, гваяк, мускус, сандал, пачули

Musk Complexity, парфюмерная вода, New Notes. Ноты: ром, лимон, имбирь, красные фрукты, бергамот, жасмин, лабданум, корица, тростниковый сахар, гваяк, мускус, сандал, пачули

Фото: New Notes

Natural &amp; Pure, парфюмерная вода, MBR. Ноты: бобы тонка, ройбуш, зеленый чай, мускус, сандал, белые цветы

Natural & Pure, парфюмерная вода, MBR. Ноты: бобы тонка, ройбуш, зеленый чай, мускус, сандал, белые цветы

Фото: Natural & Pure

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I See The Clouds Go By, парфюмерная вода, Floraiku. Ноты: белый мускус, абсолю черной смородины, цветы вишни

Фото: Floraiku

Musk, парфюмерная вода, Etro. Ноты: вербена, бергамот, грейпфрут, сандал, кедр, гваяк, белая роза, мускус

Фото: Etro

Musk Complexity, парфюмерная вода, New Notes. Ноты: ром, лимон, имбирь, красные фрукты, бергамот, жасмин, лабданум, корица, тростниковый сахар, гваяк, мускус, сандал, пачули

Фото: New Notes

Natural & Pure, парфюмерная вода, MBR. Ноты: бобы тонка, ройбуш, зеленый чай, мускус, сандал, белые цветы

Фото: Natural & Pure

Парфюмерные компании и сегодня сохраняют интерес к мускусам, о чем говорит количество новинок и бестселлеров среди сезонных предложений. Состав ингредиентов только растет.

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Isle of Man, парфюмерная вода для мужчин, Frapin. Ноты: горький апельсин, грейпфрут, базилик, соль, фиалка, ветивер, мускус

Isle of Man, парфюмерная вода для мужчин, Frapin. Ноты: горький апельсин, грейпфрут, базилик, соль, фиалка, ветивер, мускус

Фото: Frapin

Symphonie d’Amour, парфюмерная вода, Maison Maissa. Ноты: черная смородина, яблоко, бергамот, лимон, апельсин, карамель, светлое дерево, мята, жасмин, анис, мускус, амбра, ваниль

Symphonie d’Amour, парфюмерная вода, Maison Maissa. Ноты: черная смородина, яблоко, бергамот, лимон, апельсин, карамель, светлое дерево, мята, жасмин, анис, мускус, амбра, ваниль

Фото: Maison Maissa

Un Musc, парфюмерная вода, Obvious. Ноты: бергамот, имбирь, ветивер, иранский гальбанум, амирис, мускус

Un Musc, парфюмерная вода, Obvious. Ноты: бергамот, имбирь, ветивер, иранский гальбанум, амирис, мускус

Фото: Obvious

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Isle of Man, парфюмерная вода для мужчин, Frapin. Ноты: горький апельсин, грейпфрут, базилик, соль, фиалка, ветивер, мускус

Фото: Frapin

Symphonie d’Amour, парфюмерная вода, Maison Maissa. Ноты: черная смородина, яблоко, бергамот, лимон, апельсин, карамель, светлое дерево, мята, жасмин, анис, мускус, амбра, ваниль

Фото: Maison Maissa

Un Musc, парфюмерная вода, Obvious. Ноты: бергамот, имбирь, ветивер, иранский гальбанум, амирис, мускус

Фото: Obvious

«Мускусы имеют самый большой молекулярный вес по сравнению с остальными летучими веществами в составе ароматов, а потому обладают очень хорошей стойкостью,— рассказывает Роман Романенко, парфюмерный эксперт компании "Рив Гош".— У разных людей может наблюдаться индивидуальная нечувствительность к некоторым из них, поэтому сегодня мускус — это не какой-то один материал, а собранный парфюмером аккорд. Он ассоциируется с чистотой, нежностью, звучит интимно, приглушенно. Лучшие образцы таких ароматов соединяют в себе несколько других аккордов, например древесных, цветочных, фруктовых, гурманских».

Ирина Кириенко

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