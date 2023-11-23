Согревающие ноты
Мускус — сезонный аромат
Некоторые парфюмерные ноты и ингредиенты с приближением зимы становятся более притягательными вне зависимости от их попадания в тренды. Среди таких, например, мускусные композиции, создающие изящный теплый шлейф.
Трудно сказать, когда впервые в парфюмерии стали использовать мускус. С глубокой древности составы на основе черного мускуса — вещества, вырабатываемого железами некоторых животных (например, кабарги), использовались в качестве медицинских снадобий и афродизиаков. В конце XIX и XX веке парфюмеры научились получать мускус растительного происхождения и синтезировать материалы с похожим ароматом. Приобрели популярность ароматы с доминирующей нотой белых мускусов — более свежих. Их стали смешивать с ванилью, пряностями и цитрусом.
Парфюмерные компании и сегодня сохраняют интерес к мускусам, о чем говорит количество новинок и бестселлеров среди сезонных предложений. Состав ингредиентов только растет.
«Мускусы имеют самый большой молекулярный вес по сравнению с остальными летучими веществами в составе ароматов, а потому обладают очень хорошей стойкостью,— рассказывает Роман Романенко, парфюмерный эксперт компании "Рив Гош".— У разных людей может наблюдаться индивидуальная нечувствительность к некоторым из них, поэтому сегодня мускус — это не какой-то один материал, а собранный парфюмером аккорд. Он ассоциируется с чистотой, нежностью, звучит интимно, приглушенно. Лучшие образцы таких ароматов соединяют в себе несколько других аккордов, например древесных, цветочных, фруктовых, гурманских».