История продолжается

Ювелирной компании ALROSA Diamonds всего четыре года, но бренд активно развивается: только в нынешнем, 2023 году он выпустил пять новых коллекций в разном ценовом диапазоне. Дизайном украшений занимается собственная арт-группа компании и приглашенные специалисты, российские и зарубежные. Благодаря прямому доступу к алмазным месторождениям АЛРОСА и наличию крупнейшей в стране гранильной мастерской ALROSA Diamonds может дать стопроцентную гарантию происхождения всех бриллиантов в своих украшениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо, белое золото, центральный бриллиант круглой огранки (5 карат), бриллианты Фото: Alrosa Diamonds Кольцо Balance, белое золото, бриллианты огранок «изумруд», «маркиз», «груша» Фото: Alrosa Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Кольцо, белое золото, центральный бриллиант круглой огранки (5 карат), бриллианты Фото: Alrosa Diamonds Кольцо Balance, белое золото, бриллианты огранок «изумруд», «маркиз», «груша» Фото: Alrosa Diamonds

Драгоценные камни безупречного качества — главное достоинство украшений ALROSA Diamonds, и задача ювелиров — раскрыть и подчеркнуть их завораживающее сияние. На время предстоящих праздников бренд предлагает забыть о стиле casual и обратиться к классической вечерней серии. Украшения выполнены в единственном экземпляре. В серьгах-каплях установлены грушевидные бриллианты 2,32 карата каждый. Центральный бриллиант-«груша» в кольце обрамлен двумя «багетами» общим весом 3,48 карата. Предпочитающим минималистичные украшения понравится солитер с 5-каратным круглым бриллиантом в тонкой оправе из белого золота. ALROSA Diamonds гарантирует не только стопроцентную прозрачность добычи и обработки камней, но и их высочайшее качество, каратность и цвет. К примеру, центральный камень нового солитера — желтая «подушка» оттенка Fancy Yellow весом 4,05 карата.

Огромное преимущество ALROSA Diamonds перед многими ювелирными компаниями состоит в возможности подобрать для украшения почти любое количество бриллиантов с идентично высокими показателями чистоты и цвета. В одном теннисном браслете установлено 22 бриллианта изумрудной огранки весом 1 карат каждый, в другом — 50 «принцесс» в гнездовой закрепке из белого золота весом не менее 0,30 карата каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье, белое золото, сапфир (6,6 карата), бриллианты Фото: Alrosa Diamonds Теннисные браслеты, белое золото, бриллианты Фото: Alrosa Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Колье, белое золото, сапфир (6,6 карата), бриллианты Фото: Alrosa Diamonds Теннисные браслеты, белое золото, бриллианты Фото: Alrosa Diamonds

Есть и цветные варианты: браслет, собранный из редких желтых бриллиантов оттенка Fancy Intense Yellow, или колье-трансформер со съемным центральным грушевидным сапфиром весом 6,6 карата, который разбирается на четыре украшения. В V-образном колье-мозаике более 420 бриллиантов общим весом 35,31 карата, а в многоярусном колье «ривьера» каждый бриллиант обладает высокими показателями чистоты от IF до VS.

Сочетание разных огранок в одном украшении — фирменный стилистический прием ALROSA Diamonds. Он в полной мере применен в коллекции Balance, где в украшениях соседствуют бриллиантовые «груши», «маркизы», «ашеры» и классические круглые бриллианты. Ювелиры используют этот прием и для единичных украшений: в теннисном браслете круглые бриллианты перемежаются с квадратными изумрудами — всего 40 драгоценных камней общим весом 12,36 карата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги Balance, белое золото, бриллианты огранок «груша», «круг» и «маркиз» Фото: Alrosa Diamonds Кольцо, белое золото, центральный желтый бриллиант огранки «подушка» (3,76 карата), бриллианты Фото: Alrosa Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Серьги Balance, белое золото, бриллианты огранок «груша», «круг» и «маркиз» Фото: Alrosa Diamonds Кольцо, белое золото, центральный желтый бриллиант огранки «подушка» (3,76 карата), бриллианты Фото: Alrosa Diamonds

Натуральные камни, в отличие от выращенных в лаборатории, ценны еще и своей древностью, тем, что они часть истории Земли, подчеркивают эксперты ALROSA Diamonds. Например, центральный бриллиант совершенной «русской» огранки весом 5,15 карата, закрепленный в кольце в тонкой изящной оправе, не имеет себе равных. Владельцам таких изделий приятно осознавать, что эти украшения будут жить в семье, передаваясь из поколения в поколение.

Екатерина Зиборова