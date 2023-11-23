Глобальное утепление

Итальянский производитель мужской одежды Boggi Milano сочетает в своих изделиях высокое качество тканей — предпочтение отдается органическим волокнам, сертифицированным и ультрасовременным материалам — и простые элегантные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линия B939 Winter

Фото: Boggi Milano Линия B939 Winter

Фото: Boggi Milano

К приходу холодов марка предложила верхнюю одежду серого, бежевого и кремового цветов. Ключевая модель коллекции — куртка-бомбер Flyn из линейки B-Sustainable на пуховой подкладке 90/10 с плотностью наполнения 700, сертифицированной по экологическому стандарту Responsible Down. Куртка сшита из водоотталкивающей «умной фланели» Smart, которая соткана из новозеландской мериносовой шерсти, сертифицированной ZQ (то есть произведенной из волокон высочайшего качества и с возможностью отследить происхождение сырья).

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В коллекции также есть шерстяной пуховый жилет того же дизайна, трикотажная оверсайз-рубашка из мериносовой пряжи, удобные брюки из шерстяной фланели и мериносовый снуд. Ставя на изделиях этой линейки знак sustainable, бренд гарантирует, что работа на фермах, откуда он получает сырье, ведется с соблюдением этических норм, обеспечивающих благополучие работников и должное состояние рабочих мест. А негативное влияние на окружающую среду сведено к минимуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубашка oversize и брюки, B Sustainable

Фото: Boggi Milano Рубашка oversize и брюки, B Sustainable

Фото: Boggi Milano

Модели B939 Winter продолжают линию повседневной комфортной одежды и отличаются силуэтом оверсайз и мягкими текстурами. В линии — куртка-бомбер на подкладке из гусиного пуха, шерстяное двубортное пальто на подкладке из купро (вискозы с медными волокнами), немнущиеся хлопковые брюки B-Tech, хит нескольких сезонов, куртка-рубашка Link из хлопчатобумажного вельвета и мягкие свитера и кардиганы из мериносовой шерсти.

Владимир Гридин