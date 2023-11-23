На любую погоду

Итальянская марка обуви и аксессуаров Doucal’s в этом году отмечает 50-летие, в связи с чем перевыпустила ряд архивных моделей. Другими заметными событиями стали выпуск унисекс-модели кед «Хью» в духе скейт-культуры 1970-х в честь культового фотографа Хью Холланда, а также работа с дизайнером Нилом Барреттом. Совместно с креативным директором Doucal’s Джанни Джаннини он разработал юбилейную капсулу Bulldog, в которую вошли челси, мокасины, хайкеры, а также шнурованные ботинки на эффектной рельефной резиновой подошве. Кроме того, к нынешнему осенне-зимнему сезону марка полностью обновила ассортимент мужских и женских моделей.

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В мужскую линейку Future входит обувь на кожаной подошве: дерби, челси и броги формального и smart casual стиля, подходящие для любой погоды. Лоферы из телячьей кожи, которая благодаря растительному дублению похожа на оленью, представлены в новой линии Philadelphia. Цвета разные, в том числе горчичный и бирюзовый. Массивная комбинированная подошва из кожи и резины не скользит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мужские ботинки Goteborg Фото: Doucal’s Дерби Granada Фото: Doucal’s Следующая фотография 1 / 2 Мужские ботинки Goteborg Фото: Doucal’s Дерби Granada Фото: Doucal’s

Одна из ключевых новинок осенне-зимнего сезона, Goteborg,— высокая обувь в скандинавском стиле, напоминающая рабочие ботинки. Эта модель на легкой рельефной резиновой подошве и с застежкой внутри. Она подойдет тем, кто часто передвигается по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Женские туфли Philadelphia Фото: Doucal’s Женские кожаные сапоги на шнуровке, коллекция 2023 Фото: Doucal’s Женские ботильоны, коллекция 2023 Фото: Doucal’s Женские сапоги, коллекция 2023 Фото: Doucal’s Следующая фотография 1 / 4 Женские туфли Philadelphia Фото: Doucal’s Женские кожаные сапоги на шнуровке, коллекция 2023 Фото: Doucal’s Женские ботильоны, коллекция 2023 Фото: Doucal’s Женские сапоги, коллекция 2023 Фото: Doucal’s

Обувь из женской коллекции марки очень практична. Несмотря на внешнюю массивность, лоферы и ботинки практически невесомы за счет облегченной резиновой подошвы. Под женский гардероб адаптированы и некоторые мужские модели. Например, дерби и лоферы отлично подойдут к брючному костюму из плотных материалов. Формальные модели из мягкой текстурированной кожи представлены в винном, молочном, белом и черном цветах. В женскую коллекцию также включены актуальные для стрит-стайла берцы и полусапоги в стиле гранж.

Илья Петрук