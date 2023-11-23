Зимняя подготовка

Итальянская марка Geox представила коллекцию осень—зима 2023/24. Верхняя одежда защитит от дождя, снега и пронизывающего ветра. В линейке представлены куртки, пуховики и жилеты, которые подойдут почти любому стилю и дресс-коду.

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Casual-модели — пуховики и жилеты Geox Magnete. Ткань, из которой они сшиты,— с «эффектом памяти», наполнитель — из экологичных материалов. Эти вещи не мнутся и сохраняют форму, даже если долго лежали в сумке или чемодане.

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Среди классических вариантов — куртки линейки Ravex в зеленую и черно-оранжевую клетку. Модель двусторонняя: изнаночная сторона из синего стеганого материала подойдет в случае, если нужно соблюсти более формальный стиль. Влагонепроницаемые вещи линейки Spherica изготовлены из переработанных материалов. Это куртки и пальто длиной ниже колена. Наполнитель из вторичного сырья не создает лишнего объема.

Более консервативный вариант — модель Vicenda классического кроя с декоративной строчкой в крупный ромб. Технологичные материалы подкладки и утеплителя и особая система защиты молнии и швов не дадут холоду и сырости проникнуть под куртку.

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Есть в линии и парка на пуху. Это модель Radente, сшитая из канваса. Альтернативой могут стать облегченные и менее объемные модели Merediano с наполнителем из переработанного пуха Xdown, Clintford — мужская удлиненная парка из водонепроницаемого дышащего материала или Norwolk с трикотажными манжетами, наполнителем из экопуха и отороченным экомехом капюшоном.

Илья Петрук