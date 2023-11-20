Южный коридор путается в поворотах

Развитие МТК Север—Юг позволит заметно увеличить сельскохозяйственный экспорт из южных районов РФ — к 2030 году, по оценке участников рынка, он может составить до 30 млн тонн. Но развитию товарных связей с Ираном препятствуют особенности организации финансовых расчетов, а также дефицит портовых мощностей и судов на Каспии. Последней проблемой обещают в ближайшее время заняться российские компании. В то же время низкая стоимость дизтоплива в Иране, обеспечивающая дешевизну автомобильных перевозок, ставит под вопрос рентабельность железнодорожных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Экспортный потенциал зерновых в географической зоне МТК Север—Юг к 2030 году составит до 30 млн тонн, сообщил на «Транспортной неделе-2023» директор по развитию ГК TransAsia Logistics Аркадий Иванов. По его словам, рынок сбыта для зерна и муки «огромен и не требует даже перевозки из Ирана морем: население соседей Ирана, например, Афганистана, Ирака и Пакистана, соединенных сухопутными границами, составляет 310 млн человек, плюс 80 млн иранцев, это почти 400 млн человек, которые в день едят по три лепешки, это миллиард лепешек в день».

Но топ-менеджер отмечает и ряд препятствий к развитию перевозок российских товаров по коридору.

По его словам, основная проблема — расчеты за экспорт-импорт и логистические услуги. В частности, в автомобильных перевозках расчеты осуществляются по системе арабской хавалы (неформальная система на основе взаимозачета требований без формирования финансовой отчетности), в Иране это называется «сарафи», «то есть все работают за кэш», поясняет Аркадий Иванов. Он отмечает, что сейчас идут переговоры по соединению карты «Мир» с иранской картой «Шетаб»: «В случае успеха это станет толчком к развитию мелкого и среднего бизнеса, основного сегмента торговли».

Также господин Иванов говорит о дефиците инфраструктуры и обмелении каспийских портов: Атырау уже в 30 км от моря, Актау тоже обмелел, остаются глубоководный порт Махачкала и порт Баку. В Астрахани Иран в 2015 году купил порт Солянка и работает через него своими судами, которые составляют основу флота на Каспии, что позволяет стране «диктовать условия». Однако, несмотря на дефицит инфраструктуры, грузооборот российских портов Каспия за десять месяцев, по данным Росморречфлота, вырос на 36,1%, до 6,5 млн тонн.

Одним из важных препятствий развития коридора остается и отсутствие у него единого оператора. В интервью “Ъ” 14 ноября глава совета директоров FESCO Андрей Северилов говорил, что компания предложила взять на себя роль оператора экспорта российских грузов на Каспии и в Индийском океане из Ирана (см. “Ъ” от 14 ноября). По мнению господина Иванова, оператору также следует заняться перевозками по Ирану и войти в причал в порту Бендер-Аббас.

Российские компании заявляют о намерении поставить суда на каспийские маршруты для МТК Север—Юг. Как говорил в октябре замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, морские перевозки в рамках МТК должны к 2030 году увеличиться до 8 млн тонн, к 2050 году — до 20 млн тонн, для чего потребуется около 20 судов (в том числе 10 контейнеровозов) к 2030 году и 50 судов к 2050 году соответственно.

ОСК строит четыре универсальных контейнеровоза нового проекта для МТК Север—Юг, в мае было заложено первое судно, поставка всех судов назначена на 2025 год. FESCO планирует поставить на Каспий пять-шесть судов и приобрести порт. Возможность купить или построить контейнерный хаб в Астрахани рассматривает и ГК «Дело», планирующая также поставить на центральный каспийский маршрут четыре судна. При участии РЭЦ на верфях Индии могут быть до 2027 года заказаны 24 судна — контейнеровозы, химовозы и балкеры. В Астраханской области в 2024 году также планируют построить контейнерный завод.

Однако в подвешенном и противоречивом состоянии остается вопрос перевозок через сам Иран. С одной стороны, отмечает Аркадий Иванов, стоимость дизтоплива в стране составляет 2,78 руб. за литр, это делает перевозку автотранспортом через всю страну дешевле $100 за контейнер, что «точно меньше, чем по железной дороге, даже при реализации проекта сквозной колеи российского стандарта через Иран». С другой стороны, Россия планирует достраивать недостающий участок западного маршрута МТК Решт—Астара, соглашение с Ираном, предусматривающее выделение Россией межгосударственного кредита на €1,3 млрд из €1,6 млрд стоимости проекта, подписано в мае (см. “Ъ” от 17 мая). Соглашение с Азербайджаном намерены подписать до конца года.

Наталья Скорлыгина