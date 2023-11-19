Экс-главу приморского управления Росимущества арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Дениса Горовчука арестовали на два месяца по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и пособничестве мошенничеству.

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, Денис Горовчук с января 2022 года по март 2023-го «обеспечил приемку документов об уничтожении имущества (наборов инструментов), обращенного в собственность государства, заведомо зная, что для вида исполнения контракта уничтожена лишь малая часть имущества, а оставшаяся — сохранена и повторно введена в оборот на потребительский рынок». Потом неуничтоженное имущество было продано одному из местных бизнесменов за 5,5 млн руб.

Денису Горовчуку, который возглавлял приморское управление Росимущества с февраля 2021 года по октябрь 2023-го, уже предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями); ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 175 УК РФ (пособничество в сбыте имущества, добытого преступным путем, организованной группой); ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, организованной группой, с причинением ущерба в особо крупном размере).

Как сообщал ТАСС, увольнению Дениса Горовчука с должности руководителя краевого управления Росимущества предшествовала проверка, проведенная Минфином РФ. По ее итогам в работе чиновника были выявлены «многочисленные нарушения». В частности, он не исполнял приказы и поручения федерального руководства Росимущества «по вопросам, связанным с организацией распоряжения имуществом, в том числе с его уничтожением».

Александр Кислов