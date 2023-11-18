Главные новости за 18 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Республике Адыгея были продолжены поиски 10-летнего ребенка, который находился в рухнувшей в реку «Ниве».

На автотрассе Горячий Ключ — Хадыженск в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начался ремонт моста через реку Псекупс.

На Кубани объем страховой премии по агрострахованию за 6 месяцев текущего года составил 329 млн руб., включая страхование без господдержки.

Жительница Анапы Юлия Шевченко завоевала второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2023».

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха москвичей на новогодние праздники.

В Краснодар доставят задержанную в Москве участницу шоу «Пацанки», сломавшую челюсть женщине в одном из кубанских ночных клубов.

На вокзале «Краснодар-2» на крыше грузового вагона нашли тело девушки с признаками электротравмы.

В Молодежном микрорайоне Краснодара открыли сквер «Изумрудный».

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