Сочи стал самым востребованным направлением для отдыха москвичей на Новый год

Город Сочи на новогодние праздники жители Москвы выбирают больше всего. На этот курорт приходится свыше 50% туров москвичей, сообщает АГН «Москва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Причем, по данным туроператоров, высоким спросом пользуются как прибрежный, так и горный кластер кубанского курорта.

На втором месте по популярности среди туристических направлений внутри страны у москвичей оказались экскурсионные туры — от Краснодарского края до Сахалина.

Топ-3 направлений по продажам туров среди москвичей замыкает Крым. Также среди жителей столицы пользуются популярностью такие города как Анапа и Геленджик.

Напомним, Кубань поставила исторический рекорд по турпотоку в 2023 году. С начала года Краснодарский край посетили 17,5 млн туристов. При этом за весь 2022 год регион принял 17,4 млн человек. Власти края по итогам текущего года прогнозируют турпоток на уровне 18,5 млн туристов. Это станет новым рекордом за всю историю Кубани.

Андрей Пугачев

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