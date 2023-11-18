В Адыгее продолжили поиски 10-летнего ребенка из упавшего в реку внедорожника

Утром 18 ноября в Республике Адыгея продолжились поиски 10-летнего мальчика, который находился в рухнувшей в реку «Ниве». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Адыгее.

Как уточнили в ведомстве, зону поиска спасатели разбили на участки.

Напомним, в ночь с 13 на 14 ноября внедорожник вместе с находившимися в нем людьми сорвался в реку в станице Ханской в окрестностях Майкопа. Водитель и двое детей сумели спастись. Женщина и ее 10-летний сын остались в автомобиле. На следующий день в реке нашли транспорт и тело женщины. Ребенка унесло течением.

На водителя завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Мужчина признал вину, а 16 ноября был арестован.

Андрей Пугачев

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