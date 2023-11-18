На вокзале Краснодара было найдено тело девушки с признаками электротравмы

На вокзале «Краснодар-2» было найдено тело 24-летней девушки с признаками электротравмы, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Как установили следователи, девушка самостоятельно смогла взобраться на крышу грузового вагона, где получила разряд электрическим током. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

На данный момент следствие устанавливает причины и все обстоятельства случившегося.

Андрей Пугачев

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