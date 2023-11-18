Анапчанка завоевала второе место на конкурсе «Миссис Европа — 2023»

Жительница Анапы, 40-летняя Юлия Шевченко заняла второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2023», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анапское Черноморье Фото: Анапское Черноморье

Международный конкурс проходил в Стамбуле. Юлия Шевченко получила титул «Первая вице-миссис Европа — 2023».

Минувшим летом анапчанка принимала участие в конкурсе красоты «Миссис Россия мира – 2023» и завоевала титул «Миссис Россия Европа».

Как пишет издание, госпожа Шевченко управляет несколькими отелями на Кубани, а также занимается дизайном интерьеров. Участвуя в конкурсах красоты, женщина получила для себя новый опыт.

Как сказала Юлия Шевченко, ей было приятно представлять Россию на международном уровне и занять второе место, несмотря на сложную политическую ситуацию.

Андрей Пугачев

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