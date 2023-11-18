НСА: объем страховой премии на Кубани за 6 месяцев составил 329 млн рублей

Объем страховой премии в Краснодарском крае за 6 месяцев текущего года составил 329 млн руб., включая страхование без господдержки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

При этом по состоянию на 1 октября 2023 года ориентировочная оценка ущерба по застрахованным хозяйствам находится на уровне 320-350 млн руб. Преимущественно это утрата посевов в результате зимнего вымерзания и летних штормовых явлений – ливней, градобития и переувлажнения почвы.

Кроме того, осенью была отмечена серия вспышек АЧС на свиноводческих комплексах. Однако, по данным НСА, они не были застрахованы в системе господдержки. Не защищенный системой агрострахования ущерб от этой утраты поголовья, по экспертным оценкам Союза агростраховщиков, может составить около 500 млн руб.

Под урожай 2023 года аграрии страховали более 757 тыс. га. Как отмечает президент НСА Корней Биждов, в Краснодарском крае, как и в целом на юге России, акцент в страховании очень сильно смещен на озимые культуры, которые были застрахованы на площади около 600 тыс. га. Преимущественно это пшеница (564 тыс. га), также озимый ячмень (32 тыс. га) и озимый рапс. Еще чуть более 150 тыс. га застрахованных площадей – это яровые культуры, перечень которых достаточно обширен и разнообразен. Но при этом он включает в себя относительно мало зерновых: весной аграрии Кубани в большей степени страхуют масличные и технические культуры. Зерновые представлены кукурузой на зерно, которая была застрахована на 55 тыс. га, и единичными договорами страхования овса и риса.

«Относительно востребованным является страхование посевов сои (26 тыс. га), подсолнечника на зерно (24 тыс. га), сахарной свеклы (20 тыс. га). Также страхуются посадки многолетних насаждений – виноградники, сады, ягодники – на площади около 5,4 тыс. га. В этом году есть и договор страхования урожая винограда на около 700 га. Кроме того, заключены договоры страхования овощей по обширному спектру наименований», – рассказал «Ъ-Кубань» господин Биждов.

Андрей Пугачев

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