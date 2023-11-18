В Горячем Ключе начался ремонт моста через реку Псекупс

В Краснодарском крае, на автотрассе Горячий Ключ – Хадыженск в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожники начали ремонт моста через реку Псекупс. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Длина моста через реку Псекупс равна 37,5 метров. Специалисты очистили стальные конструкции пролетных строений от ржавчины, покрашена поверхность. Также для перильного ограждения подготовлены новые консоли с цоколем, а над опорами установлены деформационные швы.

В процессе обустройства – два сооружения для очистки поверхностных сточных вод. Автономные модульные системы станут улавливать нефтепродукты, а также вещества из сточных вод.

Кроме того, дорожники выполняют восстановительные работы дорожного полотна на подходах к мосту. Будут укреплены обочины и обновлены ограждения. Также дорожники установят дорожные и восстановят разметку на дороге.

Как отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин, выполнен основной комплекс мероприятий на мосту и подходах. Остается закончить работы по обустройству дороги, организации и безопасности движения.

Ремонт рассчитывают завершить в апреле следующего года.

Андрей Пугачев

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