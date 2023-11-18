В Молодежном микрорайоне Краснодара открыли сквер «Изумрудный»

В столице Кубани, на территории Молодежного микрорайона состоялось официальное открытие сквера «Изумрудный», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отмечается в сообщении, проект по созданию сквера реализован при активной поддержке жителей микрорайона за 7 месяцев. Сквер занял площадь свыше 44 кв. м. Главной его особенностью является аллея шириной 8 метров и множество дорожек для пешеходных прогулок.

В сквере высажено более 600 деревьев, 15 тыс. кустарников, оборудована автоматическая система полива. Кроме того, здесь обустроили скейтпарк, детскую площадку а также специальную площадку для выгула и дрессировки собак.

Название сквера выбрали сами жители микрорайона. Зеленая зона находится в пределах улиц 9-й Тихая, 5-й Дорожная и Ейского Шоссе.

Андрей Пугачев

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