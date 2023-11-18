Задержанную в Москве участницу шоу «Пацанки» доставят в Краснодар

В столице задержали участницу шоу «Пацанки» Милу Грац (настоящее имя – Людмила Ушакова), которую краснодарские правоохранители объявили в федеральный розыск. В ближайшее время она будет доставлена в Краснодар для проведения необходимых следственных действий, сообщил «Ъ-Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / milagrac888 Фото: t.me / milagrac888

Как рассказал представитель ведомства, в сентябре 2023 года в помещении одного из ночных клубов подозреваемая без причин нанесла телесные повреждения другой женщине и сломала ей челюсть.

По данному факту было возбуждено уголовное дело согласно признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

После установления личности подозреваемой гражданка Ушакова была объявлена в федеральный розыск. Впоследствии она была задержана правоохранителями в столичном регионе.

По словам Артема Коноваленко, в ближайшее время ее доставят в Краснодар.

Согласно части 1 статьи 112 УК РФ, подозреваемой грозит срок лишения свободы до трех лет.

Андрей Пугачев

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