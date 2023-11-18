Курс доллара. Прогноз на 20–24 ноября

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Впереди налоговый период ноября Рубль продолжает уверенно восстанавливать позиции. Поддержку оказывает глобальное ослабление доллара после публикации данных по инфляции в США в октябре, которые оказались ниже рыночных ожиданий. Предварительная статистика по внешней торговле РФ указывает на начало сокращения импорта, что также должно поддерживать рубль. Впереди налоговый период ноября. Объем основных платежей оцениваем в 2,75 трлн руб., что на 15% меньше октябрьских выплат в бюджет, чего, однако, достаточно, чтобы позволить рублю продолжить укреплять позиции.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Инвесторы могут частично сократить короткие позиции Рубль потерял импульс к укреплению на фоне падения нефтяных котировок. По итогам отката валютных курсов инвесторы могут частично сократить короткие позиции, что способно локально нивелировать фактор продаж со стороны экспортеров. При этом мы ждем развития движения пары доллар-рубль в направлении 83–85 руб. ближе к периоду налоговых выплат (28 ноября). Устойчивое предложение валюты со стороны экспортеров является достаточным для укрепления рубля в условиях сокращения спроса импортеров. Мы также рассчитываем на стабилизацию ситуации на рынке нефти.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках рынки будут в ожидании результатов предстоящей встречи ОПЕК+ Российский рубль продолжил тренд на укрепление, который отмечается уже несколько недель. Его курс по-прежнему во многом определяется платежным балансом и увеличением экспорта по ценовым показателям. Нефтяные цены к концу недели немного стабилизировались после снижения на фоне данных о промышленном производстве США, показывающих ослабление американской экономики и, как результат, снижение спроса на нефть в перспективе. Так что в ближайшие дни рынки будут в ожидании результатов предстоящей встречи ОПЕК+, на которой наверняка будут приняты очередные меры по корректировке добычи нефти.

Денис Буйволов,

аналитик Негативом для нацвалюты выступает спад нефтяных цен Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 88,5–91,5. В ближайшее время рубль могут поддерживать дополнительные продажи валюты перед налоговым периодом. Впрочем, объем ноябрьских выплат ожидается меньшим, чем в октябре, и мы вряд ли увидим выраженный эффект. На чаше весов рубля по-прежнему высокие ставки и обязательные нормы продаж валюты для экспортеров. Негативом для нацвалюты выступает спад нефтяных цен, наблюдающийся с начала ноября и усилившийся на текущей неделе. Хотя на практике ценовые снижения в сырье транслируются в позиции рубля с временным лагом в несколько недель, участники рынка уже сейчас могут закладывать текущее ухудшение конъюнктуры нефтяных цен, отдавая предпочтение иностранным валютам.