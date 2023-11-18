Курс доллара. Прогноз на 20–24 ноября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
На минувшей неделе рубль добился очередной победы над ведущими мировыми валютами. В среду курс доллара на Московской бирже опустился ниже уровня 90 руб./$, достигнув отметки 88,78 руб./$. Удержать достигнутые уровни не удалось, и по итогам пятничных торгов он вернулся к уровню 90 руб./$, что почти на 2,3 руб. ниже значений конца предшествующей недели. Усилению позиций российской валюты способствует высокое предложение иностранной валюты экспортерами при одновременном уменьшении спроса на нее со стороны импортеров, а также глобальное ослабление американской валюты.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|89.50-91.50
|«БКС Мир инвестиций»
|88.50-91.50
|Банк Русский Стандарт
|88.00-90.00
|ПСБ
|87.00-90.50
|Банк Зенит
|89.00
|Консенсус-прогноз *
|89.45
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Впереди налоговый период ноября
Рубль продолжает уверенно восстанавливать позиции. Поддержку оказывает глобальное ослабление доллара после публикации данных по инфляции в США в октябре, которые оказались ниже рыночных ожиданий. Предварительная статистика по внешней торговле РФ указывает на начало сокращения импорта, что также должно поддерживать рубль. Впереди налоговый период ноября. Объем основных платежей оцениваем в 2,75 трлн руб., что на 15% меньше октябрьских выплат в бюджет, чего, однако, достаточно, чтобы позволить рублю продолжить укреплять позиции.
Инвесторы могут частично сократить короткие позиции
Рубль потерял импульс к укреплению на фоне падения нефтяных котировок. По итогам отката валютных курсов инвесторы могут частично сократить короткие позиции, что способно локально нивелировать фактор продаж со стороны экспортеров. При этом мы ждем развития движения пары доллар-рубль в направлении 83–85 руб. ближе к периоду налоговых выплат (28 ноября). Устойчивое предложение валюты со стороны экспортеров является достаточным для укрепления рубля в условиях сокращения спроса импортеров. Мы также рассчитываем на стабилизацию ситуации на рынке нефти.
рынки будут в ожидании результатов предстоящей встречи ОПЕК+
Российский рубль продолжил тренд на укрепление, который отмечается уже несколько недель. Его курс по-прежнему во многом определяется платежным балансом и увеличением экспорта по ценовым показателям. Нефтяные цены к концу недели немного стабилизировались после снижения на фоне данных о промышленном производстве США, показывающих ослабление американской экономики и, как результат, снижение спроса на нефть в перспективе. Так что в ближайшие дни рынки будут в ожидании результатов предстоящей встречи ОПЕК+, на которой наверняка будут приняты очередные меры по корректировке добычи нефти.
Негативом для нацвалюты выступает спад нефтяных цен
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 88,5–91,5. В ближайшее время рубль могут поддерживать дополнительные продажи валюты перед налоговым периодом. Впрочем, объем ноябрьских выплат ожидается меньшим, чем в октябре, и мы вряд ли увидим выраженный эффект. На чаше весов рубля по-прежнему высокие ставки и обязательные нормы продаж валюты для экспортеров. Негативом для нацвалюты выступает спад нефтяных цен, наблюдающийся с начала ноября и усилившийся на текущей неделе. Хотя на практике ценовые снижения в сырье транслируются в позиции рубля с временным лагом в несколько недель, участники рынка уже сейчас могут закладывать текущее ухудшение конъюнктуры нефтяных цен, отдавая предпочтение иностранным валютам.
Курс еще имеет потенциал укрепиться до отметки 87 руб./$
До конца следующей недели мы прогнозируем курс в диапазоне 89,5–91,5 руб./$. Укреплению рубля способствует указ об обязательном возврате и продаже части валютной выручки, снижение спроса населения на валюту на фоне завершения периода летних отпусков, а также постепенная подготовка компаний к уплате налогов в рамках конвертации валютной выручки. Отметим, что курс дошел до значения 88,5 руб./$., откуда наблюдались покупки со стороны участников рынка. В краткосрочной перспективе курс еще имеет потенциал укрепиться до отметки 87 руб./$., где проходит 200-дневная скользящая средняя. С другой стороны, в среднесрочной перспективе более рыночный диапазон торгов мы видим в интервале 90–100 руб./$. Из важных событий до конца недели мы выделяем заседание ОПЕК и заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+, которые состоятся в воскресенье. Последнее время мы наблюдаем существенное снижение котировок нефти, что в среднесрочной перспективе окажет давление на платежный баланс РФ и как результат сместит курс в диапазон 90–100 руб./$.