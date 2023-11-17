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Главные новости за 17 ноября. Воронеж, Липецк, Орел

Губернатор Воронежской области Александр Гусев представил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву доклад о причинах вспышки сибирской язвы в регионе

Начальником пограничного управления ФСБ по Курской области назначен Дмитрий Бобров

Разорившийся тепличный комплекс «Агропарк» в Курской области выставлен на продажу за 1,6 млрд руб.

А в Орле за 90 млн руб. выставили на продажу здания под неудавшийся проект завода цементно-стружечных плит «Стемал»

В Курске вынесен приговор по делу организованной преступной группы, поставившей некачественное мясо в колонии в сумме на 40 млн руб.

Водоканал Воронежа заявил о том, что горожане задолжали ему порядка 614 млн руб.

Власти Липецкой области оценили объем инвестиций в агропромышленный комплекс региона. По их оценке, за пять лет сумма превысила 165 млрд руб.

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